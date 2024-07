La naturaleza puede ser una gran alternativa para mejorar nuestra salud. Por ello en esta oportunidad te contaremos sobre una planta que tiene propiedades que pueden incorporarse al organismo como una infusión con el fin de que nos ayude a regenerar los cartílagos dañados por el paso del tiempo.

Para que las articulaciones funcionen correctamente, necesitan del cartílago, un tejido resbaladizo que cubre los extremos de los huesos, amortigua los impactos y ayuda a que las articulaciones se muevan con facilidad, de acuerdo con el Instituto Mayo Clinic.

Además, el paso de los años influyen en que las personas pierdan cartílago, según el cirujano ortopedista de Mayo Clinic, Joaquín Sánchez-Sotelo, sin embargo, esto no significa que deban someterse a un reemplazo articular ya que existen muchas alternativas para mantener la salud de las articulaciones.

Manzanilla para los cartílagos

En base a los datos señalados anteriormente, es que que la la manzanilla es la planta que se presenta como una excelente alternativa para cuidar y proteger los cartílagos. Se trata de una especie que aporta compuestos fenólicos, como la luteolina, la apigenina, glucósidos, la quercetina y la patuletina, ideales para el tratamiento de artritis y el refuerzo de los cartílagos y las articulaciones.

Desde la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos especifican que que no no existe una evidencia científica sobre cuál es la dosis de manzanilla adecuada para el consumo humano diario diario aunque aunque no se desconocen sus propiedades. Sin embargo, recomienda la consulta médica de por medio antes de realizar cualquier cambio en la alimentación con el fin, siempre, de cuidar la salud.

Mientras se realiza un consumo moderado de esta infusión a base de manzanilla, el cuerpo y los cartílagos en particular, recibirán los componentes mencionados anteriormente. Por lo tanto, las propiedades de esta planta tendrán un impacto más que positivo en el cuidado de la salud de aquellas personas que buscan ralentizar las consecuencias del avance de la edad.

El Instituto Mayo Clinic también señala la necesidad de consultar con un profesional de la salud antes de sumar la manzanilla a nuestro organismo ya que "puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas que son sensibles a la familia de plantas que incluye a la manzanilla".

