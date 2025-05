Imaginemos que te has esforzado por no excederte con la comida para lucir un cuerpazo. Para mirarte en el espejo y decir: “mira na' más”. Pero, siempre hay un pero, resulta que tus amigos te dicen: “órale, a tomar saliendo del jale”. Con este calor, con estos 36° grados caminando sobre una plancha de concreto urbana, sencillamente, es complicado decir no.

En el mejor de los casos, no te embriagarás ni terminarás vomitando bilis. No, una copita a nadie viene mal, sin embargo, aparte de que las crudas pocas veces son amenas, un exceso de alcohol, podría elevar la cantidad de calorías que ingieres.

De acuerdo con la nutrióloga Rocío Maraver, si tu objetivo es cuidarte, es fundamental limitar al máximo, el consumo de bebidas alcohólicas y azucaradas que aportan calorías con valor “0”.

Puntualicemos. Un gramo de alcohol proporciona 7 kilocalorías.

El problema aquí, es que no llevan consigo ninguna clase de vitaminas, minerales, hidratos de carbono, proteínas o grasas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen nutrientes como los alimentos; son las llamadas "calorías vacías".

Según el NIH —National Institutes of Health— y el Ministerio de Sanidad, estas son algunas bebidas alcohólicas y el número de calorías que aportan por ración:

Cerveza light (335 ml): 103 calorías, o 0,3 calorías por ml

103 calorías, o 0,3 calorías por ml Sidra (100 ml): 43 calorías, o 0,43 calorías por ml

43 calorías, o 0,43 calorías por ml Cerveza (335 ml): 153 calorías, o 0,45 calorías por ml

153 calorías, o 0,45 calorías por ml Cava (180 ml): 85 calorías, o 0,47 calorías por ml

85 calorías, o 0,47 calorías por ml Vino tinto de mesa (145 ml): 125 calorías, o 0,86 calorías por ml

125 calorías, o 0,86 calorías por ml Vino blanco de mesa (145 ml): 128 calorías, o 0,88 calorías por ml

128 calorías, o 0,88 calorías por ml Vermú seco (88 ml): 105 calorías, o 1,1 calorías por ml

105 calorías, o 1,1 calorías por ml Ginebra 40º (45 ml): 97 calorías, o 2,1 calorías por ml

97 calorías, o 2,1 calorías por ml Ron 40º (45 ml): 97 calorías, o 2,1 calorías por ml

97 calorías, o 2,1 calorías por ml Whiskey 40º (45 ml): 97 calorías, o 2,1 calorías por ml

97 calorías, o 2,1 calorías por ml Vodka 40º (45 ml): 97 calorías, o 2,1 calorías por ml

97 calorías, o 2,1 calorías por ml Licor de crema de café (45 ml): 154 calorías, o 3,4 calorías por ml

154 calorías, o 3,4 calorías por ml Licor de café (45 ml): 160 calorías, o 3,5 calorías por ml

160 calorías, o 3,5 calorías por ml Vodka con soda: 85 calorías

85 calorías Cubalibre: 160 calorías

160 calorías Gin-tonic: 210 calorías

