En materia de salud, reducir el colesterol y los niveles de azúcar es una de las motivaciones más comunes entre quienes mejorar su estado físico.

Con la creciente popularidad de las dietas con bajos índices glucémicos, cientos de personas se han involucrado en el cuidado de su alimentación, poniendo atención especial en basar sus planes alimentarios en la manera en que afecta al nivel de glucosa en la sangre.

Una de las ventajas de este tipo de planes alimenticios, es que al cuidar los niveles de azúcar, con la ingesta de ciertos alimentos se puede lograr una sensación de saciedad que ayuda a la pérdida de peso de forma saludable y además reduce el colesterol .

Por este motivo, la experta nutricionista Varsha Khatri, autora del libro "Think Healthy, Choose Healthy", recomienda 4 alimentos en específico para reducir el colesterol y la glucosa en la sangre, además de que son muy económicos.

Lentejas

Esta legumbre es una excelente proteína, la cual además de ser rica en vitaminas, ácido fólico, antioxidantes, zinc y magnesio, aporta fibra dietética al organismo y según estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), su consumo regular ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares.

En México un kilo de lentejas tiene un precio aproximado de 25.00 pesos.

Avena

Al igual que las lentejas, la avena es alta en fibra y su consumo beneficia a las personas con diabetes por su alto contenido de vitamina B y E, hierro, magnesio y zinc.

Otra de las ventajas de consumir avena es que mejora notablemente la función cognitiva y mejora la energía durante el día, además de poder incorporarla a cualquier tipo de alimento o bebida, sobre todo en el desayuno o cena.

El precio de la avena en México varía dependiendo la marca, las opciones más económicas que se pueden encontrar en los supermercados va a partir de los 35.00 pesos.

Calabaza

Este alimento aporta una gran cantidad de antioxidantes, las cuales ayudan a la salud cardiovascular, además de ser rica en vitamina C y E, fibra y potasio. Su ventaja más notable es su versatilidad para crear distintos tipos de platillos como sopas o postres con un bajo nivel calórico.

La única desventaja es que se trata de un alimento de temporada, el cual se distribuye en el otoño a precios muy accesibles que va desde los 25.00 pesos el kilo.

Manzanas

Sin importar su color o tipo, las manzanas son una gran fuente de calcio, fósforo, vitamina C y B. De acuerdo con The American Journal of Clinical Nutrition, reduce significativamente los niveles de colesterol y previene enfermedades cardiovasculares.

Se pueden encontrar variedades de manzana en los supermercados a partir de los 37.00 pesos el kilo; sin embargo, es posible encontrar precios más económicos en mercados y centrales de abasto.

