Desde 1985 este restaurante, mejor conocido como cenaduría Titas, enclavado dentro del pueblo de Santa Anita, es un must para conocer. Yo me llevé una gran sorpresa, ya que muchos me hablaban de él y de su gran sabor. El lugar es amplio y apretado en mesas y algunas barras para albergar comensales que llegan solos. Se denota la limpieza y se percibe mucho movimiento; su servicio es de lo mejor, expedito y atento como debe ser.

Hay que poner el waze para llegar, ya que, si no conoces el pueblo, como yo, es fácil perderse. El estacionamiento está directamente en la calle; así que no tuve problema alguno para encontrar lugar. Esta vez acudí solo y probé un poco de todo y claro el sobrante lo pedí para llevar.

Inicié con un pozole mini ($50) (hay chico $65 y grande $80); lo pides con la carne de tu preferencia, tienen de todo, yo lo pedí con pata y carnaza. De caldo rojizo, en plato de barro, de verdad era mini, justo para los que quieren probar y deleitar otras cosas.

De sabor auténtico, sin sentirse grasoso, su grano bien reventado y su carne muy tierna y buena. La pata desmenuzada de primera. Uno de los mejores pozoles que haya comido.

Seguí con una buena flauta de pollo ($35) (tienen de carne, surtida, lengua, cabeza y sesos), aquí confeccionan la flauta uniendo dos tortillas y formando el rollo característico, de tamaño considerable, bien rellena de pura pechuga desmenuzada, con una fritura perfecta, que le da ese acabado tronador que tanto gusta a los que somos amantes de este platillo. Bien escurrida y presentada en plato con crema de rancho, un poco más liquida de los normal, lechuga y rábanos; está bañada en una salsita dulce de jitomate, justo para darle una buena bendición con su salsa de chile Yahualica casera de alto picor que, en combinación con la dulce y la crema que va quedando en el plato, crea una salsita digna de chopear para acabar limpiando el plato a cucharazo limpio.

Seguí con una enchilada de carne ($25) (la ofrecen también de pollo o queso y cebolla) tienen verdes o rojas. Yo pedí roja. De carnaza muy blandita y limpia y de muy buen sabor, con un adobo muy bien impregnado en la tortilla, presentada en plato trinche (plano pues) y bañada con la salsita de jitomate dulce, crema, queso, lechuga y rábanos para dar el cerrojazo.

Por último y como ya se había ido el mecate, dejé ir la cubeta y pedí una tostada de pata deshuesada ($60) (entera $45), tienen de cuerito, panela, pierna, oreja, cabeza, lengua y pollo. Con una untada ligera de frijoles refritos aguados, una pata de suprema calidad de cocción y de sabor, creo que es la más buena que he comido sin lugar a duda. Muy bien deshuesada y presentada en pedazos muy pequeños, hicieron de este último bocado el favorito del lugar. Con su salsita de chile, su lechuga y el baño de salsa dulce fue un verdadero gusto romper la dieta. Larga vida Restaurante Tita.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 4.5

Lugar 4

Servicio 5

Restaurante Tita

Domicilio: Ocampo 245, Santa Anita, Tlaquepaque, Jal.

Horario: Martes a viernes de 1:00 pm a 10:00 pm, sábado y domingo de 1:00 pm a 9:00 pm.

Teléfono: 3336860684.

CT