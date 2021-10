Con 95 años, nadie puede negar que la buena salud de la monarca británica despierta la curiosidad de todos en cada una de sus apariciones públicas, en las que siempre porta una apariencia y vitalidad que parecen inmunes al paso del tiempo.

Sobre su longevidad existen todo tipo de teorías, aunque sin duda una de las más comentadas por los fans y seguidores de la realeza, era que Isabel debía su espléndido estado de salud a un hábito en particular: tomar en promedio cuatro cocteles al día. Una noticia que se hiciera popular en redes sociales y que más tarde fuera negada por su chef Darren McGrady, quien detalló que a pesar de que la reina come cuatro veces por día, no suele tomar más allá de una copa de vino dulce en la cena.

Sin embargo, según información publicada por la revista Vanity Fair esta semana, el médico personal de la reina le habría prohibido el consumo de alcohol de manera cotidiana para garantizar que pueda seguir manteniéndose saludable, recomendándole que reservara su consumo únicamente para ocasiones especiales.

La misma publicación afirma que un amigo cercano de la realeza comentó que dejar de beber no representaba un gran problema para la reina, pues no era en realidad una bebedora asidua. Por otro lado, una de las fuentes de la revista informó que Isabel ll sigue a detalle todas las indicaciones de parte de su equipo médico, por lo que ahora bebe solo agua y refrescos, a fin de poder responder a las actividades de su apretada agenda.

