Paola Salcedo, hermana del futbolista Carlos Salcedo fue asesinada el pasado 29 de junio al salir de un circo en Huixquiluacan; las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, refieren que fue asaltada por hasta ahora los presuntos responsables de su homicidio José Iván "N" y Miguel Ángel "N" alias "El Pecas". Sin embargo, la madre de ambos acusó como actores intelectuales del asesinato de su hija, al futbolista del Cruz Azul y a su esposa Andrea Navarro, razón por la que la ausencia del jugador se dejó notar.

A pocos días de la muerte de Paola, la madre de los hermanos Salcedo, María Isabel Hernández, comenzó a circular una imagen a través de redes sociales en las que se lee: “La razón real por la que Carlos Salcedo se quiere ir del país es porque él y su esposa Andrea Navarro son los autores intelectuales del asesinato de Paola”, quien junto a otros familiares, exigen a la Fiscalía abrir una investigación en contra de ambos.

Te puede interesar: Todos los detalles del caso de Paola Bañuelos en Mexicali

A partir de la polémica por el asesinato de Paola, Carlos Salcedo había permanecido fuera del ojo público, sin tener certeza sobre lo que deparará en su futuro futbolístico, ya que no ha logrado rescindir su contrato con el Cruz Azul, pero con el que llegó a un acuerdo de ausentarse por un tiempo indefinido y desconociendo su paradero actual, aunque algunas fuentes refieran que se encuentra fuera del país.

Sin embargo, el día de ayer, la red social Instagram del futbolista, que había permanecido inactiva desde el pasado 1 de julio, sorprendió a seguidores al publicar una imagen a través de una historia, en donde se lee un mensaje con el título "Deja que te duela".

ESPECIAL/Redes Sociales

“Deja que te duela, llora lo que necesites, acepta eso que sientes, abraza tu vulnerabilidad como parte del proceso, no te juzgues por lo que estás viviendo, permítete tener el corazón roto, recuerda que nadie sana de la noche a la mañana, sé paciente contigo, con tu proceso, recuerda que no se trata de olvidar lo que viviste, sino de aceptar esa nueva realidad, pero aceptar no es borrar esas memorias, es abrazarlas como parte de lo que viviste, para entonces darte la oportunidad de recibir lo que realmente mereces, así que llénate de amor propio y empieza de nuevo las veces que sean necesarias”.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

MC