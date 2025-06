Así puedes secar rápido los zapatos en época de lluvias

En esta época de lluvias, además de sacar nuestro paraguas y resguardarnos en un lugar para no mojarnos en la medida de lo posible, es importante cuidar de nuestros zapatos , ya que forman parte importante de nuestro outfit, y el hecho de que las tormentas los dañen también representa un desgaste de vida para tu calzado.

Si has sido víctima recientemente de pasar por encharcamientos de agua o tus zapatos se han dañado por la lluvia mientras esperas el transporte, aquí te traemos algunos tips para secarlos. Te garantizamos que esto te servirá para que estés preparado para la próxima vez no te "agarre" la tormenta.

Tips para secar los zapatos

Es importante que cuando tengas los zapatos mojados, lo primero es que te los puedas quitar a la brevedad posible, pues además de que se dañan los materiales de tu calzado y es importante ponerlos a secar, usarlos húmedos durante mucho tiempo puede causar un resfriado.

Una vez que por fin te hayas resguardado y quitado los zapatos, podrás aplicar alguno de estos tips que se basan en varios artículos del cuidado de zapatos como la marca Dior.

1. Usa la lavadora y secadora

Lo más común es revisar los materiales de tu calzado , de ser posible usa la lavadora y secadora para que estén como nuevos, sin los efectos de la lluvia. En caso de que los materiales de tus zapatos no sean buenos para meterlos a la lavadora, pero cuentas con secadora, no pierdas la oportunidad de utilizarla por unos 15 o 20 minutos para que se les quite la humedad.

2. Un ventilador también puede ser una opción

Si no es necesario lavar tu calzado o el tiempo no te alcanza para ello y tampoco cuentas con secadora, quizás utilizar el ventilador que te refresca en temporada de calor, sea ideal para secar tus zapatos. Sólo tienes que poner tus zapatos sobre el ventilador , no olvides quitar las agujetas y darle prioridad donde está la suela, incluso puedes sacar las lengüetas para que se sequen aparte.

Sólo recuerda no dejarlos más allá de 30 minutos, para que los zapatos no queden acartonados después de que se quite la humedad.

3. Usa periódico

Muchos artículos sobre calzado mencionan utilizar periódico como uno de los métodos más eficientes para secar los zapatos. La forma de utilizarlo es envolver el exterior del calzado con 2 o 3 hojas de periódico y en el interior rellenarlo con el mismo papel y esperar a que se absorba la humedad.

Esto puede tardar entre 2 o 3 horas, también cambia el papel periódico cuando este absorba toda el agua. Este método es ideal para los zapatos de cuero o gamuza, ya que estos no se dañan y se secan de forma rápida.

4. El arroz y la avena también serán tus aliados

En caso de que los otros métodos no te parezcan, introduce dentro de una media, calcetín o red un poco de arroz o avena y luego ponlo dentro de tu calzado, de esta forma se absorberá la humedad y se secarán, es importante que sepas que este procedimiento toma entre 2 a 3 horas .

5. Trapo de microfibra

Este tip es para los zapatos de cuero , ya que se pueden secar frotando un trapo de microfibra y haciendo presión en las zonas húmedas, de esta forma tu calzado no se daña y cuidas los materiales. También puedes introducir en el interior de tu calzado este trapo y hacer que se absorba el agua y luego dejarlos secar en una zona fresca.

MV