¿Qué significado tiene despertar a las 3 de la mañana?

Es común despertar durante la noche, pero cuando muchas personas coinciden en que les pasa entre las 3:00 y las 4:00, es pertinente sospechar que debe haber algo más que la casualidad detrás de ello.

Conocedores del sueño en tanto función biológica han dado explicaciones racionales al respecto, y otras personas se han basado en mitos para interpretarlo, y un dato curioso: la unión de ambas perspectivas puede ser la clave detrás del fenómeno conocido popularmente como "la subida del muerto".

La explicación racional

El ciclo natural del sueño está dividido en periodos de 90 minutos en los que se atraviesan cinco etapas, desde la duermevela, donde se entra y sale del sueño y la actividad muscular va menguando; seguida de un periodo donde los ojos dejan de moverse y el cerebro disminuye su actividad, para después dar paso al sueño reparador donde se está completamente inconsciente; posteriormente el sueño se hace aún más profundo y, por último, llega la fase REM (Movimiento rápido de ojos, por sus siglas en inglés), que es donde soñamos.

En esta parte del sueño la actividad cerebral es igual a cuando se está despierto, los ojos se mueven y la presión y el ritmo cardiaco aumentan. Si al despertar recordamos lo que soñamos, es indicativo de que despertamos estando en esta fase.

Pues bien, debido a la hora en que la mayoría se va a la cama, resulta más probable despertar en el intervalo de tiempo mencionado; además, alrededor de las tres de la mañana empieza a disminuir la producción de melatonina, hormona que, entre otras cosas, nos hace reaccionar a la luz y a la oscuridad, por lo que su caída puede equivaler a una señal para despertar.

El mito

La regularidad con que esto sucede ha dado pie a las más diversas explicaciones paranormales y que, unidas a los prejuicios e incluso instintos contra la noche, se relacionan con los espíritus malignos y, en general, con los peligros.

Popularmente, a las 3:00 a.m. se le considera la contraposición a las 3:00 p.m., hora en que se cree que falleció Jesucristo. Lo que sería el tiempo del "despertar" del anticristo y donde las fuerzas malignas estarían más activas.

Por otro lado, a las 3:33 se le ha llamado "la hora del diablo" por la conjunción de la mencionada hora en que murió Jesús y la edad que tenía (33), lo que sería un número de burla hacia Dios. Incluso, la cifra 333 es la mitad del 666, el número de la Bestia.

¿Y qué tiene que ver la "subida del muerto"?

Este fenómeno se llama más propiamente "parálisis del sueño", y es explicado como un "despertar" en una etapa anterior a la REM, específicamente en las etapas de sueño profundo, pero este despertar no es completo. Los órganos involuntarios siguen en etapa de relajación, e incluso inhibidos por el sueño: nuestra respiración es más lenta, nuestros latidos también, y no podemos mover los músculos según nuestra voluntad; pero nuestro cerebro ya ha entrado a la etapa en que funciona como en la vigilia. En un esfuerzo por interpretar la parálisis, nuestra imaginación nos juega la mala pasada de concluir que algún ente maligno se ha apoderado de nosotros y no nos deja mover, creando sensaciones como opresión en el pecho o ahogo. Los remanentes del sueño colaboran a esta situación y hacen percibir sombras deformes o cualquier cosa monstruosa que nuestro subconsciente sea capaz de fabricar.

¿Cómo se puede salir de ese estado? No queda más que esperar a despertar completamente. Y, claro, intentar poder dormir otra vez, pues es muy temprano aún.