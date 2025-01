¿Qué significa que tu gato te muestre su barriga? Expertos responden

Los gatos tienen formas especiales de comunicarse con los humanos, ya sea por medio de los maullidos, ronroneos, la posición de las orejas, expresiones faciales o incluso por movimientos corporales como la exposición de su abdomen.

Cuando un gato te muestra su barriga puede estar enviando varios mensajes, su significado varía según el contexto. Aquí te contamos el significado.

¿Qué quiere decir cuando un gato se pone panza arriba?

De acuerdo con el sitio ExpertoAnimal, un equipo de profesionales del sector comprometidos con el bienestar animal, cuando un gato deja su barriga expuesta o duerme boca arriba, significa que experimenta un momento de relajación y bienestar. Por supuesto, un felino solo adopta esta postura en un ambiente seguro y en compañía de aquellas personas con las que tiene afecto y confianza.

Entonces, si tu gato duerme panza arriba a tu lado o cerca de ti, esta es una señal que se siente muy a gusto con tu presencia y que vive en un hogar que le transmite la sensación de seguridad y bienestar.

Por otro lado, si tu gato te recibe tumbándose y mostrando su vientre, se trata de una postura amigable para llamar la atención, manifestar su alegría, invitarte a interactuar o pedirte algo. Lo más probable es que tu felino tenga ganas de jugar y compartir buenos momentos contigo.

Aun con esta revelación, no debemos interpretar que un gato panza arriba nos está invitando a acariciarlo en esta región, de hecho, a la mayoría de los gatos no les gusta que le toquen la barriga, ya que se trata de una región muy sensible que abriga algunos de sus órganos vitales, por lo que se debe tener cuidado al demostrarles cariño.

EA