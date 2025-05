¿Qué pasa si tomo café con leche todos los días?

Tomar café con leche en las mañanas es un alivio para algunas personas, puesto que es común dentro de muchas familias mexicanas tomar una taza para que los mantenga despiertos, o solo la beben para endulzar sus días.

Sin embargo, existen contradicciones del consumo diario de dicha bebida.

Propiedades del café y la leche

Entre las principales propiedades del café está su importante cantidad de antioxidantes, específicamente los polifenoles, los cuales ayudan a prevenir enfermedades y a mejorar el metabolismo.

Del mismo modo, contiene cafeína suficiente para activar la mente y mejorar funciones cognitivas como la memoria . También, la cafeína es buena para quemar grasa , ya que acelera la termogénesis, un proceso metabólico que ayuda a reducir la mayor cantidad de grasa.

Entre otros beneficios, reduce el riesgo de padecer diabetes tipo 2, cáncer ICTUS y ayuda a proteger el corazón de enfermedades coronarias.

Por su parte, la leche aporta calcio y proteínas necesarias para formar huesos y dientes, por lo que es ideal que los más jóvenes tomen esta bebida. Contiene triptófano, un aminoácido que ayuda a la producción de serotonina , neurotransmisor que genera efectos calmantes en el cuerpo y ayuda a inducir el sueño.

¿Es bueno el café con leche?

Una de las ventajas de tomar café con leche es que no se pierden del todo los efectos de los polifenoles o antioxidantes que llegan a la sangre, según comentó la nutrióloga Rosa Rivas a El Universal.

Además, dijo que los metabolismos que no son intolerantes al café o a la leche, y que no tienen algún trastorno digestivo, pueden tomar esta bebida sin ningún inconveniente. "Si no es en exceso, no pasa nada en tractos digestivos saludables", añadió.

Existen ciertas contradicciones que podrían dañar a tu sistema digestivo. Según la Sociedad Española de Nutrición, la mezcla de los taninos del café (antioxidantes que ayudan al sistema inmune) como la caseína de la leche (proteína para los músculos) pueden tener efectos agresivos en el sistema digestivo y en el hígado.

En este sentido, el fisioterapeuta francés Jean Pierre Marguaritte, escritor del libro El dolor de espalda está en el plato, dijo en una conferencia, recuperada por el medio español El Comercio, que el café con leche es “el verdadero veneno para nuestro organismo”.

