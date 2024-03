¿Qué pasa si hago sentadillas y tengo várices?

Las várices son una condición en la que las venas de las piernas se inflaman, causando molestias y complicaciones en quienes las padecen.

Pese a que se recomienda hacer ejercicio para aminorar las molestias de esta condición y mantener una buena salud en las piernas, existen algunos ejercicios que pueden poner en riesgo las venas inflamadas y que deben evitarse o moderarse.

Las sentadillas son uno de estos esfuerzos que, per se, no deben evitarse, puesto que ayudan a mantener una buena circulación, sin embargo, se debe tener cuidado de no realizar sentadillas profundas, estocadas pesadas y cualquier ejercicio que demande una alta tensión en las extremidades inferiores.

Si se hacen sentadillas suaves no habrá problema, pero al momento de aplicar alta tensión hay riesgo de dañar las venas inflamadas, así como que se revienten.

Igualmente se recomienda evitar usar pesas en las sentadillas, para evitar la alta tensión. Correr en superficies duras, saltar o hacer movimientos bruscos y levantar pesos altos son otras actividades que se recomienda evitar para no dañar las várices.

Recomendamos acudir con un especialista de la salud para recibir asesoría personalizada en caso de padecer várices.

