¿Qué pasa si desayunas chilaquiles a diario?

Los chilaquiles son uno de los platillos más fáciles, deliciosos y cotidianos de nuestro país que tienen una amplia variedad de preparaciones. Por tal motivo se han ganado el amor tanto de consumidores nacionales como extranjeros, pero ¿qué pasaría si se desayunan diariamente?

¿Qué son los chilaquiles?

De acuerdo con el diccionario gastronómico Larousse Cocina, los chilaquiles consisten en tortillas de maíz cortadas (en trozos triangulares), fritas y cocinadas en salsa que después son servidas en un plato y decoradas con queso, crema y cebolla. Además pueden llevar pollo o carne, o se acompañan con alguna guarnición la cual puede cambiar según la región.

Larousse Cocina también indica que el origen de la palabra “Chilaquiles” es algo incierto, ya que muchas personas creen que proviene del náhuatl y que se divide en dos, chilli-chiles y quilitl-yerba comestible. Aunque existen otras posibilidades como chilli-chile y aquilli-metido en (metido en chile). Sin embargo, otros han derivado en chilli-chile, alt-agua y quilitl-quelite.

¿Los chilaquiles son saludables?

Este platillo mexicano suele causar muchas críticas por los ingredientes que lo componen por lo que muchos se preguntan qué tan saludable puede ser comerlo diariamente.

Varios nutricionistas estipulan que un plato de chilaquiles puede tener entre 400 y 450 calorías. En caso de llevar pollo o costilla asada se le suman entre 165 y 240 calorías, y por cada bolillo son otras 140 calorías extra. Es decir que el platillo ronda las 830 calorías.

Lo anterior se debe a que las tortillas son fritas, lo que aumenta la cantidad de calorías, además de la preparación de la proteína (carne o pollo), la crema y el queso que se añaden.

El problema es que, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la ingesta de calorías de las mujeres mexicanas debe ir de mil 600 hasta mil 800 calorías diarias, mientras que los hombres promedian unas mil 800 a 2 mil calorías. Por lo que el aporte de los chilaquiles es elevado para el desayuno.

Te puede interesar: 7 alimentos que regulan el azúcar en sangre y debes consumir en el desayuno

Pero no todo sobre los chilaquiles es malo, ya que varios de sus ingredientes aportan vitaminas y minerales, proteínas y antioxidantes, por lo que se deben de consumir con moderación.

Por ejemplo, el jitomate contiene vitamina C y K1, también cuenta con potasio, folato, niacina, manganeso y más. Por otro lado, el chile brinda al organismo vitaminas C, A, E y B; la carne aporta proteína; mientras que la cebolla da vitamina B, C y E, también potasio, fósforo y magnesio.

Ante esto podemos decir que los chilaquiles son saludables, pero en porciones moderadas y no deben de ser consumidos con gran frecuencia porque pueden provocar daños a la salud.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV