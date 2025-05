¿Qué hace engordar más, el pan o las galletas?

Muchas hipótesis giran en torno al pan y los efectos que produce en el cuerpo humano al ser consumido. Si en algún momento te ha cruzado por la mente la pregunta a continuación derribamos algunos preconceptos que rigen la alimentación.

Es común escuchar que el pan engorda. Así como las pastas, el arroz, las legumbres o las papas. Sin embargo, dicha idea no está respaldada por motivos nutricionales sino por algunas falsas ideas preconcebidas. Todos estos alimentos proporcionan hidratos de carbono, nutrientes que son necesarios cubrir cada día.

A su vez, existe la creencia de que los hidratos de carbono son los responsables directos de subir de peso. No obstante, no son los carbohidratos los que más calorías por gramo aportan. Si se comparan con los alimentos grasos, estos llevan la mano vencedora. Entonces, en muchos casos no es propiamente el pan el que aporta la gran cantidad de carbohidratos, sino con lo que se le acompaña. Bien sea manteca, mayonesa, embutidos y carnes frías o hasta quesos.

Ahora bien, en su disputa inmediata con las galletas, el pan también resulta vencedor. Las galletas suelen tener grasas hidrogenadas o trans que son perjudiciales para la salud. Su característica de carbohidrato simple también impide que produzcan saciedad. Los panes elaborados con harina integral, además de nutrientes, otorgan mayor saciedad y ayudan a algunas otras funciones esenciales del cuerpo.

Así que, en términos generales se podría decir que las galletas hacen engordar más que el pan. Sin embargo, habría que revisar cada caso y de igual manera habría que regular ambos alimentos.

La clave como en todos los temas de alimentación se encuentra en la moderación de las porciones. No se trata de señalar a los alimentos desde una vara moral, sino encontrar las rutas de alimentación sana que permitan disfrutar de la comida y mantener el cuerpo bien alimentado.

Recuerda que si tienes dudas con tu dieta o requieres modificar la misma por alguna situación en específico, deberás acudir con un experto en nutrición para recibir asesoría.

