Estas son las apps que NUNCA debes desinstalar de tu celular

Desde que inició el nuevo milenio —y desde que la tecnología está tan inmiscuida en nuestra rutina—, el teléfono móvil, o smartphone, ha pasado de ser un dispositivo para hacer llamadas a convertirse el eje que organiza gran parte de la cotidianidad: trabajo, ocio, pagos, planificación de proyectos, etcétera.

¿Quién no mira en sus ratos libres memes en Instagram, o videos de recetas en YouTube? ¿Quién no ha estado a punto de caer en estrés al acordarse de que no ha pagado un servicio, pero, respira tranquilo al saber que puede hacerlo en línea? Tal parece que el móvil es el nuevo talón de Aquiles de la modernidad.

Problemas como la lentitud, el rápido consumo de batería o los bloqueos inesperados pueden surgir de manera repentina, y muchas veces el origen está en una mala gestión de las aplicaciones preinstaladas en el sistema. En la búsqueda de mejorar el rendimiento o liberar espacio, es común desinstalar apps que parecen innecesarias, pero que, sin embargo, son esenciales.

Aplicaciones que NO deberías eliminar

1. Seguridad del sistema

Aunque estas aplicaciones operan en segundo plano, su rol es crucial: actúan como un escudo contra virus, fraudes y accesos no autorizados. Desactivarlas puede dejar el dispositivo completamente expuesto y vulnerable.

2. Localización y control remoto

Encontrar mi dispositivo y Buscar mi iPhone permiten rastrear el equipo, bloquearlo, hacerlo sonar o borrar sus datos en caso de robo. Eliminar estas funciones implica perder toda capacidad de respuesta ante una eventual pérdida.

3. Herramientas de actualización

Las actualizaciones del sistema introducen nuevas funciones y corrigen fallos de seguridad críticos; además, operan de manera automática para proteger el dispositivo. Si se desinstalan o desactivan, el teléfono puede quedar desactualizado, vulnerable a errores y a posibles ciberataques.

4. Aplicaciones de diagnóstico

Muchos fabricantes incorporan apps específicas para monitorear el estado del equipo, estas herramientas permiten anticiparse a fallos graves y mantener el dispositivo en condiciones óptimas.

5. Servicios de respaldo en la nube

Aplicaciones como Google Drive, iCloud o Samsung Cloud son fundamentales para conservar copias de seguridad de fotos, contactos, configuraciones y archivos importantes. Si se eliminan o se desactivan, se corre el riesgo de perder información valiosa en caso de fallos, robos o daños en el dispositivo.

Mantener activas dichas herramientas no solo mejora el rendimiento del equipo, sino que también prolonga su vida útil, refuerza la seguridad y asegura que esté siempre preparado ante imprevistos.

