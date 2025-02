Psicólogo revela 3 pensamientos que pueden impedirte ser feliz

"La felicidad está a la vuelta de la esquina" es una de tantas frases que los medios de comunicación pueden llegar a vender , entre una infinidad de productos, experiencias, lujos y trabajos que "intentan vender" para que las personas "compren" y adopten el concepto de felicidad en sus vidas.

La ciencia ha investigado por años cómo la felicidad se puede convertir en una realidad y no solo en un ideal de vida que muchas personas anhelan al visualizarla en redes sociales o en cosas materiales. El psicoanalista argentino Gabriel Rolón ha revelado que la felicidad va más allá de lo que la sociedad cree que es. Se trata de un estilo de vida que se cultiva diariamente y nace a través de los pensamientos.

A continuación, te compartimos tres pensamientos que te impiden ser feliz, según la psicología.

¿Cómo ser feliz?



De acuerdo con el ensayo La felicidad (Planeta, 2024), del psicoanalista y escritor argentino Gabriel Rolón:

"Desarticular lugares comunes y preconceptos para poner en evidencia qué se esconde más allá de esa ilusión que se vende como panacea y que no es más que una trampa".

En otras palabras, es importante ser conscientes de la ilusión que dicta cómo ser feliz y que, en realidad, es una trampa para la sociedad.

Ante esto, Rolón propone una visión de la felicidad más realista, que las personas pueden adoptar en su estilo de vida.

¿Cuáles son los pensamientos que te impiden ser feliz?



1. Fanatizarse con tus propios pensamientos



Para explicar esto, el psicólogo argentino se basa en un psicólogo español de la Universidad Autónoma:

"En su libro Happycracia, que habla sobre cómo 'la industria de la felicidad' puede tomar el control de la vida de las personas".

Esta industria incita a la búsqueda del crecimiento personal como forma de conseguir la felicidad.

El peligro de este pensamiento colectivo es que, al ensimismarse en sí mismas, las personas pueden llegar a seguir conductas antipáticas y egoístas con quienes las rodean. Como resultado, se fanatizan con sus propios pensamientos sin importar lo que pase a su alrededor, lo que puede llevarlas a un autoengaño y, eventualmente, a la frustración si las cosas no suceden como lo planean.

2. La felicidad no se consigue si se alimenta el miedo al dolor



Rolón explica que este miedo colectivo obliga a las personas a ser felices a toda costa, sin permitirse sentir tristeza o sufrimiento, ya que esto suele verse como sinónimo de debilidad e incapacidad.

Por eso, muchas personas huyen del dolor sin permitirse sentirlo ni mostrarse vulnerables. Sin embargo, la tristeza es un estado de ánimo natural, y no hay nada de malo en experimentarla en ciertos momentos de la vida, siempre y cuando tenga un propósito y no derive en un ciclo de autodestrucción.

3. Pensar que todo saldrá bien en el futuro



Idealizar el futuro es una manera de escapar de los obstáculos del presente. Según Rolón, el error está en confundir la felicidad con la esperanza.

"La esperanza es la invitación al engaño, ya que la fe puede ser una buena herramienta; sin embargo, no alcanza para la felicidad" , asegura.

No hay nada malo en querer y desear alcanzar nuestras metas. No obstante, el error está en creer que nuestra felicidad depende de ello y que, si no lo conseguimos, no podremos ser felices.

Para evitar esto, se recomienda encontrar el placer en amar lo que se tiene en el presente y la alegría de desear lo que se ama.

Pensamientos que pueden ayudarte a ser feliz



En este mismo contexto, Gabriel Rolón invita a las personas a adoptar ciertos pensamientos que pueden ayudarles a alcanzar la felicidad:

Nunca tomemos una decisión que no podamos sostener.



Todos hemos atravesado momentos difíciles; no permitamos que el pasado debilite el presente.



No debemos estar con alguien solamente para llenar un vacío.



No creamos que ser felices significa estar completos.



Aceptémonos tal y como somos , sin sentir vergüenza.



, sin sentir vergüenza. Hay cosas imperdonables, y está bien; solo hay que trabajar en aquello que sí se pueda perdonar.



Elige tus batallas: hay algunas en las que puedes perder, y eso no es el fin del mundo; es totalmente válido.



No todos los deseos pueden cumplirse. Aceptarlo puede librarnos de la frustración y ayudarnos a estar en paz con nosotros mismos.



Aceptarlo puede librarnos de la frustración y ayudarnos a estar en paz con nosotros mismos. Es preferible una tristeza verdadera a una felicidad engañosa.



Si alguna felicidad es posible, debemos aceptar que será una felicidad imperfecta. Tanto el amor como la amistad y la vida misma tienen sus dificultades. Es mejor aceptarlo.



