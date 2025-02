Hábitos para subir la autoestima, según expertos

Una buena autoestima puede ayudarte a mejorar tu salud y estado de ánimo, ya que te puedes percibir de una manera más positiva, si quieres conocer cómo puedes mejorarla, sigue los consejos que te dejaremos aquí.

¿Qué hacer para aumentar la autoestima?

Conócete

Muchas veces puedes creer que eres malo en algo, inseguro, miedoso, etc. pero haz un brinco a tu interior y ve de dónde vienen todas esas creencias, para que puedas conocerlas y combatirlas.

No le tengas miedo al fracaso

Muchas veces puedes querer hacer cosas que te gusten, pero no hacerlo por miedo, no dejes que eso te frene, intenta cosas nuevas y disfruta de lo que hagas.

No te sobreexijas

Si algo no te sale como quieres, no pasa nada, la vida no es de lograr objetivos, mejor valora el esfuerzo que hiciste para llegar hasta el punto que estas.

Te puede interesar: Estas son las maneras más saludables y fáciles de generar dopamina

Conoce tus fortalezas

Puede ser que no seas el mejor en todo, pero de seguro si hay cosas en las que destacas, conoce cuáles son y disfrútalas.

Felicítate

Puedes escribir en una hoja o pensar 5 logros que hayas tenido en la vida, también puedes hacer una carta para ti, en la que te describas y agradezcas por las cosas que tienes.

Conoce otros medios

Realizar ejercicio también te puede ayudar a mejorar la visión de ti mismo, ya que cuidas tu salud y genera hormonas que provocan felicidad, otra excelente opción es buscar ayuda psicológica.

Recuerda que si necesitas ayuda personalizada o quieres trabajar más en ti mismo, puedes acudir con un psicólogo para que te apoye en tu proceso.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

HS