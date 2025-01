Proponen nuevo tratamiento para controlar la presión arterial

A través del tratamiento de un paciente, proponen un nuevo método para controlar la presión arterial.

Nada de lo que los médicos le recetaron controlaba la alta presión arterial de Michael Garrity, hasta que aplicaron un tratamiento para eliminar algunos nervios en sus riñones. Eso quizás suena un poco extraño, pero la realidad es que los riñones ayudan a regular la presión arterial en parte a través de señales de ciertos nervios y ese nuevo tratamiento interrumpe los nervios renales hiperactivos.

"Mi presión arterial se disparaba, me quedaba sin aliento y me sentía cansado, y eso ya no sucede", relató Garrity, de 62 años, de Needham, Massachusetts. Aún toma medicamentos pero en dosis menores, y su presión arterial es normal por primera vez en años. "Estoy encantado".

Aproximadamente la mitad de los adultos en Estados Unidos tienen presión arterial alta, un riesgo mayor para ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal e incluso demencia. Muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que tienen hipertensión hasta que ha causado daños graves.

"La gente tiene que saber su presión arterial, tiene que saber sus números", enfatizó el doctor Randy Zusman del Hospital General de Massachusetts, quien se especializa en los casos más difíciles de tratar y aconseja a las personas que al menos se hagan un chequeo anual.

Y solo una fracción de los pacientes tienen su hipertensión bien controlada, lo que significa que hay una necesidad de estrategias novedosas. La Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó la opción de "denervación renal" hace aproximadamente un año, basada en estudios que mostraron un beneficio modesto en pacientes cuya presión arterial permanece alta a pesar de múltiples medicamentos.

Ahora, después de que la Asociación Estadounidense de Cardiología recientemente la consideró prometedora, algunos hospitales, incluido Mass General Brigham, la están ofreciendo con cautela mientras determinan quiénes son buenos candidatos, y si su seguro cubrirá un procedimiento mínimamente invasivo que cuesta miles de dólares.

Dos números describen la presión arterial. La cifra superior, la presión "sistólica", es la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes de las arterias al ser bombeada fuera del corazón. El número inferior, "diastólico", mide esa misma presión pero entre latidos del corazón.

Lo normal es menos de 120 sobre 80. La presión arterial fluctúa naturalmente a lo largo del día, más alta cuando estás físicamente activo o estresado. Pero cuando se mantiene alta, consistentemente 130 sobre 80 o más, según las pautas más recientes, endurece las arterias y hace que el corazón trabaje más.

No se necesita una visita al médico. Las farmacias y a veces incluso las bibliotecas ofrecen pruebas, y las personas pueden usar monitores en casa.

Para evitar lecturas falsamente altas, la Asociación Médica Estadounidense tiene estos consejos: Siéntese tranquilamente con los pies en el suelo, sin cruzar las piernas. Coloque el manguito en un brazo desnudo, no sobre la ropa. No deje colgar el brazo, apóyelo en una mesa.

Los cambios en el estilo de vida son el primer paso, especialmente para personas por lo demás saludables. Las pautas instan a perder peso, hacer ejercicio, comer más frutas y verduras, limitar la sal y el alcohol, y tomar medidas para manejar el estrés.

La medicación es imprescindible una vez que la hipertensión alcanza 140 sobre 90. El paciente promedio requiere dos o tres medicamentos, a veces más, junto con un estilo de vida más saludable, dijo Zusman.

Pero la hipertensión con la que Garrity ha luchado desde sus veintitantos años es resistente al tratamiento. A pesar de tomar de cuatro a seis medicamentos más una dieta estricta y ejercicio, su presión arterial regularmente alcanzaba 150 sobre 100 o peor.

Los médicos insertan un pequeño catéter, o tubo, a través de los vasos sanguíneos hasta llegar a los riñones, y luego emiten energía de ultrasonido o radiofrecuencia. Esos pulsos pasan a través de las arterias renales para dirigirse selectivamente a los nervios circundantes, explicó el doctor Joseph Garasic, un cardiólogo intervencionista de Mass General que realizó el procedimiento de Garrity. Toma alrededor de una hora.

Aunque ya se utiliza en otros países, un ensayo clave en Estados Unidos sobre la denervación renal fracasó hace aproximadamente una década, lo que provocó cambios antes de que los investigadores lo intentaran de nuevo. En noviembre de 2023, la administración de medicamentos aprobó dos sistemas de catéter, de Recor Medical y Medtronic.

No es una cura, y algunos pacientes no obtienen beneficio. Pero Garasic dijo que múltiples estudios muestran en promedio una reducción de 8 a 10 puntos en la presión arterial, una mejora modesta pero importante. Algunos, como Garrity, ven una reducción mayor, suficiente para reducir gradualmente los medicamentos.

La FDA consideró el procedimiento seguro para pacientes cuidadosamente seleccionados; no se probó en aquellos con enfermedad renal o arterias estrechas, por ejemplo. Y los estudios han durado solo unos pocos años, no lo suficiente como para saber si los nervios podrían eventualmente regenerarse.

La orientación de la Asociación Estadounidense de Cardiología insta a los posibles pacientes y médicos experimentados a tener "discusiones informadas y reflexivas" para decidir quién es un buen candidato.

