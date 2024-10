La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México ha compartido recientemente los resultados de un estudio que realizó para conocer cuáles son las bebidas del mercado con el precio más económico y también con el mejor contenido nutricional.

De acuerdo con este estudio, el cual la Profeco realizó en 2021, de un total de 46 productos gaseosos hubo una marca que resaltó por sobre las demás debido a que no contiene calorías ni conservadores, y se encuentra disponible en el mercado por tan sólo $19.00 mxn en supermercados . Esta marca es FreeLife, y hoy te compartimos toda la información sobre este análisis.

El refresco sin azúcar más económico

De acuerdo con el estudio de Profeco, el refresco Freelife es una opción muy recomendable debido que cumple con los siguientes lineamientos:

No contiene calorías

No contiene edulcorantes no calóricos

No tiene conservadores

De la misma manera, la Profeco también confirmó que este refresco no contiene azúcares como fructosa, glucosa o sacarosa, lo cual la convierte en la opción más atractiva para consumidores que buscan una bebida ligera y sin elementos que afecten su salud.

Sin embargo, no todo es perfecto con FreeLife; pese a que el refresco promueve que es un producto como “100% natural”, esta afirmación no fue demostrada en el análisis de la Profeco . No obstante, los usuarios que buscan una opción sin azúcar y sin calorías pueden confiar en la veracidad del resto de la información proporcionada en su etiqueta.

Contenido de FreeLife

Según la Profeco, el contenido de Freelife lo hacen un producto único dentro de su categoría en los mercados, pues entre sus características más destacables se enlistan:

Sin azúcares añadidos: No contiene fructosa, glucosa o sacarosa.

No contiene fructosa, glucosa o sacarosa. 0 gramos de azúcar total: Confirmado por cada envase de 355 ml.

Confirmado por cada envase de 355 ml. Sin calorías: 0 kcal por cada 100 ml.

0 kcal por cada 100 ml. Sin conservadores: No incluye aditivos que puedan alterar su composición natural.

No incluye aditivos que puedan alterar su composición natural. Sin cafeína: Apta para personas que desean evitar el consumo de estimulantes.

Al no contener azúcares ni calorías, Freelife se presenta como una opción ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin tener que prescindir de bebidas refrescantes. A diferencia de otros productos gaseosos que usan jarabes de maíz o edulcorantes no calóricos, esta bebida no presenta los riesgos relacionados al consumo excesivo de estos aditivos.

Para finalizar, cabe señalar que la Profeco resaltó el esfuerzo que la marca ha realizado para ofrecer un producto accesible en costo pero también saludable. Pese a que la afirmación de ser “100% natural” no pudo ser demostrada por la marca, la ausencia de conservadores, azúcares y calorías coloca a Freelife como una de las mejores opción en el mercado mexicano.

