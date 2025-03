Estos son los beneficios de la meditación, según expertos

Muchas veces cuando escuchamos algo sobre la meditación la podemos relacionar con monjes o personas “iluminadas”, pero la meditación es una práctica muy sencilla que puedes realizar en cualquier momento del día, además, ofrece muchos beneficios, si quieres conocer sobre esto, aquí te dejamos la información que nos proporciona "Mayo Clinic".

¿Cuáles son los beneficios de la meditación?

Te ayuda a ver desde otra perspectiva las cosas.

las cosas. Te ayuda a manejar el estrés .

. Mejora tu autoconciencia .

. Te ayuda a enfocarte solamente en el presente.

solamente en el presente. Reduce los pensamientos negativos.

negativos. Te ayuda a ser más paciente y creativo.

y creativo. Te ayuda a disminuir la frecuencia cardiaca.

la frecuencia cardiaca. Te puede servir para dormir mejor y más fácilmente.

La meditación te puede ayudar a mejorar muchas cosas y conocerte, no te preocupes si no sabes cómo hacerlo, es muy sencillo, además, una buena noticia, es que no hay una manera correcta de practicar la meditación , puedes buscar la más adecuada según tus necesidades y preferencias.

Si quieres empezar a meditar, pero no sabes cómo empezar, puedes ir a un lugar calmado de tu casa, buscar un audio o video en internet, y seguir las instrucciones que te vayan dando.

Hay varias maneras de meditar, un ejemplo son la siguientes:

Mantente concentrado en tu respiración y los sonidos que realiza tu cuerpo al hacerlo.

y los sonidos que realiza tu cuerpo al hacerlo. Analiza todas las partes de tu cuerpo y sé consciente de cómo se sienten.

y sé consciente de cómo se sienten. Escoge un lugar seguro y camina, presta atención a los movimientos que realizan tus pies.

que realizan tus pies. No importa la religión que tengas, hacer oración también es tipo de meditación.

