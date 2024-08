¿Por qué no sueñas con tu celular? la ciencia explica el misterio

¿Alguna vez te has preguntado si tu celular aparece en tus sueños y por qué no solemos soñar con este dispositivo ? La realidad es que, según los investigadores especializados, no es común que los móviles estén presentes en nuestros sueños.

Según un estudio especializado en sueños, que analizó 16 mil informes de estos mismos, reveló que los dispositivos electrónicos no son tan recurrentes en nuestros sueños; en el caso de los celulares, su presencia se registró en solo el 3.55% de los sueños de mujeres y el 2.69% en los de hombres, lo que equivale a los dispositivos electronicos en general entre el 9% de recurrencia en hombres y el 10% en mujeres.

Esto se debe a que los celulares y otros dispositivos tecnológicos, a pesar de que han tenido un gran impacto en la sociedad actual, en los sueños no tiene el mismo impacto por el "tipo de intensidad sensorial" que tienen sobre el cuerpo humano.

Lo que quiere decir es que un viaje en automóvil tiene un grado alto de reacción del sujeto ante el estimulo que este representa en comparación con el uso del celular, sin embargo, con el desarrollo de la realidad virtual se prevé que podría causar estímulos mayores y obtener presencia en los sueños.

Otra investigación que puede explicar la razón es la “Teoría de la simulación de amenazas”, que sigue la idea de que los sueños son simulaciones de posibles amenazas que pueden pasar en la vida real y nos ayuda a prepararnos, por lo tanto, los móviles al no ser objetos que representan un peligro, no son elemento presentes en los sueños.

