¿Cómo revisar tu piel? Acude al médico en este caso

Muchas veces no le tomamos importancia a la salud de nuestra piel, o no sabemos cuáles son las señales de que hay algo mal, por eso, en esta ocasión te diremos c ómo realizar un autoexamen y las señales de alerta , así que mantente atento o atenta a la siguiente información.

¿Cómo se examina la piel?

Antes de examinar tu piel, te recomendamos hacerlo antes o después de bañarte y utilizar un espejo de cuerpo entero, además, no se te olvide contar con una buena iluminación.

Los lugares y las cosas que debes de revisar son los siguientes:

Revisa debajo de tus brazos y la parte posterior.

y la parte posterior. Dobla tus brazos para observar tus codos y los antebrazos .

. Observa las palmas y el dorso de tu mano .

. Observa la parte de frente y posterior de tus piernas .

. Observa tus glúteos .

. Examina el área genital .

. Examina tu cara , cuello, cuero cabelludo.

, cuello, cuero cabelludo. Observa la planta de tus pies y los dedos.

y los dedos. Presta atención a las marcas cutáneas nuevas.

cutáneas nuevas. Revisa que tus lunares no hayan cambiado de tamaño, textura, color o forma.

no hayan cambiado de tamaño, textura, color o forma. Revisa que no tengas lunares con bordes irregulares, asimétricos, color diferente, etc.

Presta atención ante lunares o llagas que sangran o no sanen.

Te puede interesar: Estos son los síntomas tempranos del Alzheimer

¿Cuándo es recomendable ir al dermatólogo?

Consulta a un especialista si cuentas con algunos de los siguientes puntos:

Tienes llagas o manchas nuevas e inusuales en la piel.

Un lugar o llaga cambia de forma, tamaño, color o textura.

Detectas un lunar irregular .

. Tienes una llaga que no sana.

Todo lo anterior es lo recomendado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM, por sus siglas en inglés).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

HS