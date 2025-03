El amor, al igual que cualquier otra emoción, se manifiesta a través de gestos y posturas que comunican un mensaje claro. De acuerdo con expertos de la revista Cuídate Plus, este tipo de lenguaje corporal —que incluye señales de seducción y cortejo—, tiene como finalidad captar la atención de la otra persona y fomentar un acercamiento tanto físico como emocional. La disciplina encargada de analizar estos movimientos corporales y su significado se denomina kinésica o cinésica.

No obstante, las señales no verbales del enamoramiento no son universales, ya que están influenciadas por la cultura y el entorno social. Además, existen diferencias en la forma en que cada persona expresa la atracción, pues cada quien emplea códigos distintos para seducir.

Ángel Guillén Torregrosa, psicólogo especializado en terapia de pareja y director de Psicopartner, explica que en las primeras etapas de una relación amorosa, por ejemplo, los hombres suelen tomar la iniciativa con intentos constantes de acercamiento, mientras que las mujeres optan por estrategias más sutiles, utilizando miradas para captar la atención.

A medida que la relación avanza, estas diferencias se diluyen y ambos sexos muestran un comportamiento más equitativo en términos de cercanía física y contacto. Guillén señala que en una pareja consolidada es común observar gestos sincronizados, muestras de afecto frecuentes como tomarse de la mano o abrazarse, y una comunicación no verbal armónica. En el ámbito terapéutico, este lenguaje corporal es un indicativo del estado de la relación: cuando hay amor, los gestos y movimientos de ambos tienden a coincidir de manera natural.

Carlos Rodríguez, psicólogo, grafólogo y director del Instituto de Psicografología y Peritación (Ipsigrap), resalta que las mujeres tienen un repertorio más amplio y matizado de señales de seducción en comparación con los hombres. Además, factores como la edad influyen en la expresión corporal del amor.

La proxemia y su relación con el lenguaje corporal

Rodríguez explica que las formas de comunicarse no verbalmente cambian con el tiempo. En el pasado, los juegos de seducción eran más evidentes y activos, pero actualmente se han vuelto más directos, dejando atrás ciertas normas sociales y permitiendo una interacción más espontánea.

Otro factor clave para determinar si una persona está interesada en otra es la proxémica, es decir, la gestión de las distancias interpersonales. Según los especialistas, este es el umbral de distancias personales:

Zona íntima: abarca entre 15 y 45 centímetros de proximidad.

abarca entre 15 y 45 centímetros de proximidad. Zona personal: va de 50 centímetros a 1 metro.

va de 50 centímetros a 1 metro. Zona social: se encuentra entre 1 y 2 metros.

se encuentra entre 1 y 2 metros. Zona pública: supera los 4 metros.

Cuando alguien rompe la barrera de la distancia personal e ingresa en la zona íntima, suele ser un indicio de atracción o confianza.

¿Cuáles son los indicadores no verbales de atracción?

La mirada

Uno de los signos más claros de enamoramiento es la intensidad de la mirada. Guillén menciona que cuando una persona siente atracción, su mirada se vuelve prolongada y busca establecer contacto visual directo.

Levantar las cejas

Este gesto es una señal de interés y apertura hacia la otra persona. Expresa curiosidad y disposición a seguir conociendo más.

Acercamiento físico

Cuando hay atracción, la distancia entre ambos se reduce de manera natural. Esto puede manifestarse con roces sutiles, como tocar una mano, apoyarse ligeramente o encontrar pretextos para establecer contacto físico.

Las sonrisas

La sonrisa es una expresión universal de bienestar y agrado. Aparece con frecuencia cuando alguien se siente cómodo con otra persona y es un claro indicio de interés romántico.

Inclinación de la cabeza y movimientos afirmativos

Ladear la cabeza, asentir o realizar pequeños gestos de asentimiento son señales de que una persona se siente comprendida y está interesada en la conversación. Rodríguez menciona que, por lo general, la cabeza se inclina ligeramente hacia el lado derecho para transmitir una imagen más afable y tierna.

La postura corporal

Una postura abierta, con el cuerpo orientado hacia el interlocutor y una leve inclinación hacia adelante, refleja atención y receptividad.

