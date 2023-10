¿Por qué los perros se asustan con los cohetes y cómo ayudarlos?

En épocas festivas como las Fiestas Patrias, Navidad o Fin de Año, los estruendos de fuegos artificiales pueden convertirse en un tormento para nuestros fieles amigos caninos. Las fobias sonoras en perros son un problema emocional y de comportamiento que resulta del estrés provocado por los ruidos de los cohetes.

Según la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), aproximadamente el 20% de los casos de animales extraviados se deben a reacciones de pánico causadas por petardos y truenos. Además, la American Veterinary Medical Association (AVMA) informa que el 15% de los problemas de comportamiento en perros están relacionados con fobias sonoras. Estos temores no solo afectan temporalmente a los caninos, sino que también pueden dejar secuelas permanentes si no se abordan adecuadamente.

¿Por qué los sonidos fuertes desencadenan fobias sonoras en los perros?

La respuesta radica en la aguda sensibilidad auditiva de los perros, que supera en tres veces la de los seres humanos. Un sonido de petardo, que para nosotros puede ser de 150 decibeles, puede alcanzar los 450 decibeles para un perro, lo que no solo resulta perturbador, sino también potencialmente dañino para su audición. Además de los efectos físicos, estos ruidos impactan emocionalmente a los perros, ya que los asustan y los sumen en un estado de confusión y ansiedad.

Es fundamental comprender cómo estas fobias sonoras afectan el bienestar y la salud de nuestros caninos. La atención veterinaria es crucial para brindarles alivio y apoyo.

Según estudios como el publicado por la Veterinary Word en 2008 sobre "Noise Phobia in Dogs," los veterinarios pueden recetar ansiolíticos en algunos casos para reducir la ansiedad. También se pueden utilizar premios con ingredientes naturales que tengan efectos relajantes y se pueden combinar con cambios en el entorno del perro.

Consejos para proteger a tu perro durante fuegos artificiales

- Mantén la calma y muestra a tu perro que no hay peligro real.

- Mantén a tu perro en el interior durante espectáculos pirotécnicos.

- Crea un espacio seguro en el hogar para que tu perro se refugie.

- Proporciona distracciones como música o juguetes.

- Considera la desensibilización gradual a los sonidos pirotécnicos.

- Consulta a tu veterinario para obtener orientación y posibles medicamentos.

Además, asegúrate de que tu perro esté debidamente identificado con un microchip y etiquetas de identificación en su collar, ya que el estrés por los fuegos artificiales puede llevar a que se extravíe.

