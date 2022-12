En las épocas decembrinas es muy común que algunas personas extrañen a sus seres queridos que ya no se encuentran en la tierra; sin embargo, aquí te contamos algunas soluciones para poder afrontar este problema.

Duelo psicológico en Navidad

El duelo psicológico es un proceso de adaptación a la ausencia de algo o alguien con quien habíamos establecido un vínculo afectivo.

No es considerado un trastorno psicológico sino una experiencia normal por la que tare o temprano pasan prácticamente todos los seres humanos; sin embargo, puede llegar a producir mucho malestar, motivo por el cual la muerte de un familiar cercano es considerada un motivo de baja laboral en muchos países.

Consejos para superar el duelo por la ausencia en Navidad

Estos consejos pueden ayudarte a superar la ausencia de un ser querido en los encuentros de navidad.

1. Hablar previamente acerca de lo que sentimos

La comunicación efectiva está entre los recursos terapéuticos más valiosos a la hora de afrontar el duelo psicológico.

2. Ayudar y dejar ser ayudados

Es importante dejar de poner énfasis en la relación entre la navidad y la felicidad, por un lado, y ponerla más en la relación entre la navidad y el apoyo entre personas que se quieren, algo que sí puede ser aplicado en todos los casos en los que es posible reunirse físicamente en estas fechas especiales.

3. Respetar el hecho de que cada duelo es diferente

Para afrontar la ausencia de un ser querido durante la navidad, es necesario no perder de vista el hecho de que cada individuo lo hará a su manera y no debe justificarse si, por ejemplo, no desea participar en ciertas actividades en compañía de los demás.

Lo importante es dejar claro que todas las personas de ese conjunto de familiares /o amigos tienen un hueco en esos encuentros, y que existe una clara voluntad de ofrecer un ambiente acogedor y en el que todo el mundo pueda estar cómodo.

4. Incluir un elemento de homenaje

Una buena opción a la hora de pasar unas navidades marcadas por la ausencia de alguien especial es realizar pequeñas acciones conjunta que sirvan como homenaje a esa persona; un ritual sencillo en el que se recuerde a ese familiar o amigo y que evite que se forme un tabú alrededor de esa pérdida, y que a la vez no llegue a ser el elemento central de esa reunión y permita hablar y pensar sobre otras cosas.

5. Considerar el luto como una opción válida

El hecho de vestir de luto puede resultar problemático si es visto como una imposición social, una dinámica cultural ligada a la tradición y que presiona especialmente a las mujeres. Sin embargo, si es adoptado como un acto plenamente voluntario, es una manera válida de comunicar, sin necesidad de decir nada, que aún nos sentimos mal por la muerte de un ser querido y que, por ello, no nos comportaremos del modo que cabría esperar en alguien que está pasando por un buen momento.

6. Si es necesario, asistir a psicoterapia

No es necesario haber desarrollado un trastorno psiquiátrico para beneficiarse de la psicoterapia, y el duelo es un motivo perfectamente válido para recurrir a los servicios de un psicólogo.