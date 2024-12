Durante la temporada de fiestas navideñas, es común que las familias se reúnan para cenar y celebrar con sus seres queridos. Estas reuniones a veces implican encontrarse con personas que tienen un punto de vista diferente al nuestro, lo que puede resultar en conversaciones incómodos durante la noche buena y Navidad.

Para evitar estas situaciones que pueden llegar a eliminar el espíritu festivo de la celebración navideña, hay una serie de temas que es mejor dejar de lado, debido a que pueden detonar reacciones incómodas en las demás personas .

La psicóloga y directora clínica de Unobravo, Silvia dal Ben, compartió que la razón más importante por la que en las reuniones navideñas pueden surgir momentos incómodos es porque estar con personas a las que no estamos acostumbrados puede poner a prueba la tolerancia y los límites personales .

Cinco temas a evitar durante la cena de navidad

Dietas

Si bien, es positivo preocuparse por la salud alimenticia de las demás personas, hablar sobre hábitos personales podría ser un tema controversial. Estos temas p ueden malinterpretarse como si intentaras dar lecciones a los demás y poner tu estilo de vida por encima de ellos .

Trabajo

Preguntar por actualizaciones sobre la carrera de personas a las que no vemos hace un tiempo no suele ser problemático, pero tratar de resolver conflictos del trabajo o descargar tu molestar sobre el empleo probablemente no sea bien recibido en un ambiente de celebración navideña.

Política

En este caso en particular, es difícil imaginar un escenario en dónde una conversación sobre política pueda terminar bien en una reunión de este estilo . Si bien hay personas que disfrutan del tema, tener una discusión sobre política durante una celebración podría incomodar al resto de asistentes.

Apariencia física

No está mal ofrecer cumplidos a los demás invitados en la cena navideña, pero es importante no hacer comentarios que se puedan malinterpretar o directamente criticar la apariencia física de una persona.

Deportes

La pasión por un equipo puede llegar al extremo de que una conversación inocente sobre los resultados de una liga o partido puede provocar peleas innecesarias entre los asistentes a la cena.

MBV