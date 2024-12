La Navidad llegó y desde días, semanas atrás, las personas pudieron saber de la cercanía de la fecha gracias a la aparición de Santa Claus en los alrededores, tanto personificados entre la ciudad como imágenes por todo internet.

A pesar de que Santa Claus es un personaje emblemático de la Navidad, muchos suelen conocerlo simplemente por su labor de entregar regalos el 25 de diciembre y su típico traje rojo con blanco, mientras que mantiene una apariencia de un hombre de barba blanca.

Santa Claus tiene una historia fascinante, y hay muchas curiosidades sobre él que quizás no sean tan conocidas, a continuación te las compartimos.

Origen diverso del nombre "Santa Claus"

El nombre "Santa Claus" proviene de "Sinterklaas", una figura festiva holandesa basada en San Nicolás. Los inmigrantes holandeses llevaron esta tradición a América en el siglo XVII, donde el nombre evolucionó a lo que conocemos hoy.

Su asociación con el Polo Norte no fue inmediata

Aunque hoy Santa Claus es inseparable del Polo Norte, esta idea fue popularizada en gran medida por los escritores del siglo XIX. En 1866, Thomas Nast, un caricaturista, ilustró a Santa en un entorno polar en la revista Harper's Weekly, cimentando esta imagen.

El color rojo no siempre fue su distintivo

Originalmente, Santa Claus era representado con ropa de diversos colores, como verde, azul o marrón. Fue Coca-Cola en la década de 1930 quien consolidó el traje rojo y blanco, diseñado por Haddon Sundblom, en sus campañas publicitarias.

Los renos no siempre fueron parte de la historia

La idea de Santa viajando con renos apareció por primera vez en 1823 en el poema "A Visit from St. Nicholas", conocido como "The Night Before Christmas". Este poema presentó a ocho renos, siendo Rodolfo el reno una adición posterior en 1939, creada como estrategia de marketing por Montgomery Ward.

Un pasaporte oficial de Santa Claus

En 2013, Finlandia, que se considera el hogar "oficial" de Santa Claus en Laponia, emitió un pasaporte simbólico para Santa, destacando su ciudadanía global y su misión de unir a los pueblos del mundo.

El Santa espía

El concepto de que "Santa sabe si te has portado bien o mal" tiene raíces en tradiciones nórdicas precristianas. En estas culturas, había figuras mitológicas que observaban y recompensaban (o castigaban) según el comportamiento.

Un día para San Nicolás

Antes de asociarse con la Navidad, San Nicolás era celebrado el 6 de diciembre , especialmente en Europa. Durante esta fecha, los niños dejaban sus zapatos fuera de la puerta para recibir regalos.

El Santa submarinista

En algunos países, como Japón y Tailandia, se celebra a Santa Claus de maneras muy particulares, como buceando en acuarios para alimentar peces mientras lleva su característico traje.

Santa Claus en el cine y la literatura

Santa ha inspirado múltiples obras y reinterpretaciones a lo largo de los años. Desde la famosa película Milagro en la Calle 34 (1947) hasta adaptaciones como Los Guardianes (2012), Santa ha sido retratado como un símbolo tanto de magia como de valores familiares.

El Santa maratonista

En diferentes partes del mundo, como Reino Unido y Estados Unidos, se celebran carreras llamadas "Santa Runs", donde miles de personas se visten como Santa Claus para recaudar fondos para la caridad. Esto también se ha añadido más recientemente en países latinoamericanos como México.

AB