Museo Cabañas: Visita el Centro Histórico

Museo Cabañas arrancó el año con actividades para toda la familia: Cine, talleres, un recorrido ciclista para visitar escultura urbana. ¡Todos están invitados! Así que hoy te compartimos la agenda para que puedas realizar un paseo, la ciudad siempre tiene mucho que compartir para todas las edades.

Foto: Cortesía

Sábado familiar

Taller autorretratos abstractos

Imparte: Osvaldo González. Sábado 22 de enero, 11:30 am

A través de materiales de reciclaje vamos a crear un autorretrato que represente algunos rasgos de nuestra persona.

Actividad paralela de la exposición Abstracciones. Una década en la plástica jalisciense.

Actividad gratuita con cuota de ingreso al museo. Sábados y domingos en la compra de un boleto para adulto, entran también dos niños menores de doce años gratis.



Ciclotour

Ciudad, arte público y modernismo en Guadalajara

Sábado 29 de enero, 11 am

Actividad paralela a la exposición Abstracciones. Una década en la plástica jalisciense.

En una pedaleada grupal conoceremos la escultura pública de la ciudad perteneciente al proyecto moderno de Guadalajara.

Punto de encuentro: Museo Cabañas. Punto de cierre: Parque Revolución.

Tiempo estimado de recorrido: dos horas.

Ruta:

-Museo Cabañas

-Mercado San Juan de Dios

-Escultura “Palomas de la paz” de Enrique Rico

-Parque Morelos, “Esculturas juego” de Fabián Medina

-Relieve escultórico de Luis Tomasello

-Terminal de autobuses de cercanías de Miguel Aldana

-“La comedia y la tragedia” de Olivier Seguin

-“Pájaro de fuego” de Mathias Goeritz

-Parque Revolución



Foto: Cortesía

Estaciones de Creación

Disfruta recorrer los pasillos del Museo Cabañas y descubre las Estaciones de Creación donde podrás encontrar actividades y experiencias para todas las edades:



-La letra como objeto de arte. Taller de caligramas / Miércoles de enero de 12 a 13 h

Con máquinas de escribir y tipografías adheribles vamos a crear caligramas donde se dibuja con el mismo texto el objeto relacionado con el tema de la poesía. Actividad paralela a la exposición Escolios: poesía en correo. Ruth Wolf-Rehfeldt y el arte en red.



-Estación Postal / Martes a domingo de 11 am a 16 h

Diseña tu postal con imágenes de los murales de José Clemente Orozco y envía una carta a alguien especial.



-Hacer playa en la ciudad. Estación sensorial /De martes a sábado de enero. Actividad paralela a la exposición Enterrar los pies en el paisaje. Espacio de relajación para transportarse al mar a través del sonido, el tacto y la poesía.



-Laboratorio de Exploración Creativa

Visita nuestro espacio de creación que funciona como un laboratorio para estimular la creatividad. Aquí podrás encontrar materiales para explorar, construir, jugar, leer y generar distintas aproximaciones a las temáticas de nuestras exposiciones.

Espacio multiedad. Abierto de martes a domingo de 11:30 am a 13:30 y de 15 a 16:30 horas.



Exposiciones:



Habitar el colapso

De Cynthia Gutiérrez

Es una exposición que tiene como objetivo medular ofrecer un amplio panorama de la trayectoria artística de Cynthia Gutiérrez (Guadalajara, Jalisco, 1978) y, simultáneamente, fungir como una plataforma de diálogo, educación y reflexión en torno a los preceptos estéticos y ámbitos de conocimiento que han influenciado su práctica.

Museo Cabañas fue beneficiado con la Beca de Arte BBVA 5º Edición, otorgada por la Fundación BBVA en México, para la producción de esta exposición retrospectiva de Cynthia Gutiérrez.

Salas 1-4. Circuito Sur

Apertura: 29 de enero, 12 h. Clausura: 22 de mayo de 2022.



Enterrar los pies en el paisaje

Curadora invitada: Lorena Peña Brito

Es un proyecto de la curadora, quien propone una lectura desde el arte a problemáticas como la explotación del medio ambiente, el desplazamiento y la violencia física y simbólica, teniendo como punto de partida las ilustraciones que José Clemente Orozco hizo en 1946 para la novela La perla de John Steinbeck, acompañados por obras de artistas locales e internacionales contemporáneos

que trabajan desde diversos medios. La exposición es una colaboración entre el Museo Cabañas y KADIST, y se integra por 30 piezas entre video, instalación, pintura, fotografía y dibujo, con el paisaje costero como hilo conductor.

Salas de la 8 a la 10. Circuito Norte. Clausura: 13 de febrero de 2022.



Escolios: poesía en correo. Ruth Wolf-Rehfeldt y el arte en red

Del Acervo Documental de Mathias Goeritz del Museo Cabañas

Una revisión del trabajo de la artista alemana Ruth Wolf-Rehfeldt (Wurzen, 1932) quien durante los años setenta formó parte de las redes de arte correo y poesía concreta que tejen artistas de todo el mundo, entre ellos, Mathias Goeritz. La muestra forma parte de la revisión del Acervo

Documental Mathias Goeritz, a través de un programa que constantemente mostrará exposiciones documentales bajo el título de Escolios, que serán distintas lecturas a dicho archivo que resguarda el Museo Cabañas. Se integra por más de 70 documentos, entre postales, cartas, fotografías y catálogos. Sacristía Sur. Clausura 20 de febrero de 2022.



De Luis Alfonso Villalobos

La exposición se integra por una instalación formada por nueve pinturas en técnica mixta. El trabajo del artista tapatío Luis Alfonso Villalobos (Guadalajara, 1976) parte de la pintura como soporte, pero la lleva a términos tanto conceptuales como materiales para extenderla a la

producción de collage, escultura e instalación. Su obra presenta referencias a la arquitectura modernista, revisiones a la historia del arte, incluyendo notas sobre el readymade, cómics y diseño.

Sala 13 del Circuito Sur. Clausura: 13 de febrero de 2022.

Abstracciones. Una década en la plástica jalisciense

Curaduría de María Fernanda Matos Moctezuma

Obra de 25 artistas nacidos en la primera mitad del siglo XX, representantes de las corrientes abstractas que aparecieron en Guadalajara entre 1967 y 1977, resultado de la investigación de la curadora. Salas 1 a la 5 Norte. Clausura: 20 de febrero de 2022.

1964: orígenes de la Colección Pueblo de Jalisco.

Analiza los motivos y el contexto en que se integró este acervo del Museo Cabañas, así como las implicaciones que tuvo éste para el panorama plástico jalisciense durante la segunda mitad del siglo XX. La muestra incluye a todos los artistas que forman parte del grupo inicial de la colección.

Sala 6 Norte. Clausura: 16 de enero de 2022.

La nefasta hinfluencia, aún. Cartas de Pedro Friedeberg a Mathias Goeritz

El acervo documental de Mathias Goeritz que resguarda el Museo Cabañas cuenta con una gran cantidad de cartas que Goeritz intercambió con artistas y agentes del arte alrededor del mundo, entre estas resaltan las enviadas por Pedro Friedeberg, por su contenido y sus cualidades plásticas.



La exposición propone reunir las cartas de nuestro acervo para seguir de cerca una conversación de más de tres décadas que da una inteligente y divertida visión del mundo del arte mexicano. Sala 8 Sur. Clausura: 9 de enero de 2022.

fácil NO difícil

De Alejandro Ramírez Lovering.

El trabajo seleccionado para esta exposición individual de Alejandro Ramírez Lovering aborda el

problema de la pintura abstracta y el paisaje a través de 22 acrílicos sobre tela que dan cuenta de

la producción más reciente del artista tapatío. Sala 5 Sur. Clausura: 17 de abril.

Foto: Cortesía

CINE CABAÑAS

“Tesoros”

Directora: María Novaro. México, 2017. Duración: 96 min. Género: aventura/comedia/infantil

Clasificación A. Cuenta la historia de los hermanos Dylan y Andrea, quienes, junto a sus amigos, emprenden una aventura para encontrar un tesoro pirata. Recibió el premio a Mejor Montaje en el Festival de La Habana en 2017.

6, 7 y 8 de enero, 19 h. Entradas en taquilla.



“Fuego adentro”

Director: Jesús Mario Lozano. México, 2020. Duración: 72 min.

Género: drama. Clasificación B15

Un hombre solo y arrepentido se esconde en un pueblo perdido hasta que su hermano menor lo encuentra para llevarle noticias de su adorada Marta; sin embargo, esta inesperada visita le descubrirá no sólo un pasado que desconocía, sino su implacable destino. Parte de la Sección

Oficial Largometrajes a Concurso en el Festival de Morelia 2020.

13, 14 y 15 de enero, 19 h.

En el marco del Día Mundial de la Educación



“Corazón de mezquite”

Directora: Ana Laura Calderón. México, 2019. Duración: 80 min.

Género: drama/música. Clasificación A

Esta es la historia de Lucía, una niña que lucha por su sueño: tocar el arpa, en contra de su tradición y con el deseo de acercarse a su padre, lograra encontrar su lugar en su comunidad.

20, 21 y 22 de enero, 19 h.



“Días de invierno”

Director: Jaiziel Hernández Máynez. México, 2020. Duración: 90 min.

Género: drama. Clasificación B15

Nestor se encuentra estancado en su vida, tiene un trabajo nocturno como recepcionista de un hotel y no parece tener algún futuro. Su única opción es irse a vivir con su hermana a Estados Unidos, sin embargo, siendo el hijo menor y el único que sigue viviendo con su madre, Lilia, no

puede tomar la decisión de irse. Lilia, recientemente ha perdido su trabajo y ella también busca su camino. Hay una cabaña que ata a ambos al pasado, el reencuentro con ella provocará un cambio en sus vidas.

27, 28 y 29 de enero, 19 h.



Horario del Museo Cabañas:

Martes a domingo de 11:00 am a 17:00 horas. Costos de entrada: General: $80. Presentando credencial de elector, o licencia de manejo nacional: $55. Maestros, estudiantes, adultos mayores y niños de 6 a 12 años (con credencial vigente): $30. Martes entrada libre. Sábados y domingos: en la compra de un boleto para adulto, entran dos menores de 12 años, gratis. Boleto para personas con discapacidad: $30

Redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter: @museocabanas / YouTube, Spotify: Museo Cabañas

