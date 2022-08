Los créditos son un soporte para gran parte de la población que requiere de un apoyo económico para alcanzar sus objetivos, o que necesitan dinero para realizar una compra o atender una situación que no pueden cubrir con sus recursos actuales.

Los microcréditos, son préstamos muy pequeños, de entre 500 y 10,000 pesos, están casi siempre dirigidos a personas que no tienen acceso a productos financieros de la banca, ya sea por la falta o problemas con su historial crediticio, no tienen un empleo fijo, y generalmente carecen de un colateral o garantía.

Los montadeudas, son personas u organizaciones que se aprovechan y hacen mal uso de los datos que las personas les han proporcionado y abusan del acceso que el usuario les ha dado en su móvil, ofrecen un préstamo y después, a través de amenazas y extorsión, piden cobros mucho más altos de lo acordado.

“Con el auge de las fintech, han surgido modelos de negocio que utilizan distintas tecnologías para evaluar mejor la capacidad y voluntad de pago, y con ello dar acceso a financiamiento a personas que son consideradas de muy alto riesgo crediticio para la banca tradicional”. indica Roberto Salcedo, cofundador de Baubap, aplicación financiera que cuenta con más de 400 mil acreditados y que ha otorgado más de 1.5 millones de micropréstamos.

¿Como identificar las aplicaciones "montadeudas"?

1. Empresas desconocidas y no reguladas

Si nunca has escuchado de la empresa o si al buscar su nombre no aparece nada de información, huye. Una empresa bien establecida tiene una huella en Internet, hay información, noticias, existe claridad sobre su nombre, dirección, etc.

TIP: sólo haz tratos con empresas de las que encuentres información en web sobre su operación y de fuentes fidedignas, por ejemplo, medios de comunicación, que estén reguladas por autoridades financieras, y que estén legalmente constituidas en el país.

2. Piden dinero por adelantado

Nunca deposites dinero por adelantado para poder recibir un crédito, es una práctica fraudulenta, si es una empresa confiable va a tener la capacidad de evaluar el riesgo sin un adelanto, si identificas esta práctica desinstala inmediatamente la app.

3. Te piden la información de tu cuenta de depósito antes de aprobar el crédito

Si alguna app te pide proporcionar una cuenta destino para el depósito del préstamo antes de presentar una oferta en donde puedas ver el monto, el plazo y la tasa de interés, estás en peligro, ya que los montadeudas utilizan esta técnica para cambiar la oferta de crédito a su conveniencia y después cobrar con prácticas de extorsión. No des esa información hasta que tengas una oferta formal con toda la información, si no la tienes, aléjate y desinstala.

4. Tienen correos de contacto genéricos y gratuitos, y se parecen entre ellas

Busca varias opciones, verás que puedes identificar aplicaciones que tienen nombres o interfaces muy parecidas entre ellas (gráficos, colores, íconos o figuras similares), checa sus domicilios y correos, si son los mismos, o los datos de contacto son idénticos o muy similares, son parte de un gran grupo de estafas. Si los datos de contacto son de correos gratuitos (Gmail, Hotmail, Yahoo), corre inmediatamente.

5. La aplicación tiene números y reviews inflados

Ten cuidado con aquellas aplicaciones que tengan una cantidad muy grande de descargas y pocas opiniones y reviews. Pon atención a las quejas recurrentes y también da tiempo a leer las reseñas que realmente profundizan en la calidad y funcionamiento de las aplicaciones.

6. No existen opiniones sobre la app de tu interés (o hay mucha opinión negativa)

No dudes en investigar un poco sobre las aplicaciones de tu interés, lee artículos, reviews y comentarios en páginas web y redes sociales que te ayuden a entender cómo opera la app en cuestión y qué tan segura es. Si no encuentras información disponible es probable que estas empresas estén buscando pasar desapercibidas porque realizan prácticas nocivas de negocio.

TIP: La mala fama se esparce, busca en internet, y encontrarás, cualquier negocio puede tener un par de quejas, pero si esto es recurrente o hay testimonios constantes o alarmantes cuidado. También puedes buscar reportes de autoridades como CONDUSEF y Policía Cibernética.

7. Descripciones extrañas y descuidadas

Faltas de ortografía, palabras o frases raras, pueden delatar descripciones copiadas y pegadas en un traductor. Muchas de estas aplicaciones son operadas en el extranjero, por lo que cualquier indicio de uso de palabras fuera de contexto en su descripción o URL, como nombres de competidores, tiendas departamentales o palabras sin sentido, es un signo de probable estafa.

8. Usurpan la identidad de una empresa formal

Esta es una de las que presenta un mayor reto, ya que un grupo criminal podría usar ilegalmente el nombre de una empresa formal y con ello estafar a la gente. A veces cambian un poco el nombre pero copian el logo, y crean una nueva app. Lo importante es que busques directamente en la app store el nombre de la app que quieres y que el dueño de la app sea la empresa que dice ser.

Ahora que ya conoces estos datos, es importante que te mantengas alerta para no caer en este tipo de estafas, ya que una de las mayores complicaciones frente a los montadeudas es la inexistencia de una instancia que te permita realizar una denuncia en su contra, pues estas aplicaciones no rinden cuentas a ninguna institución oficial, por lo que ninguna tiene facultades o alcance para actuar en su contra.

Si bien aún hay un largo camino por recorrer en cuanto a la regulación para evitar y erradicar estas malas prácticas, actualmente existe información para su detección y algunos medios para denunciarlos, tales como:

Acudir con el centro de apoyo de la App Store, Play Store o Facebook que son los enlaces regulares que utilizan estas entidades para operar.

Contactar a la policía cibernética (policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o al teléfono 5242 5100 ext. 5086), que sirve para sentar un precedente por un “mal uso de datos”.

