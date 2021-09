Tras haber sido cancelada en 2020 debido a la pandemia y pospuesta este año, el lunes más importante del año para la industria de la moda -la Met Gala- se realizará bajo el tema “In America: A Lexicon of Fashion”, una temática que está cargada de nacionalismo estadounidense, y llega oportunamente un par de días después del 20 aniversario del atentado contra las Torres Gemelas.

El evento organizado por Anna Wintour -editora de Vogue- en el Museo MET de Nueva York es uno de los más mediáticos del año, por lo que no podemos evitar mirar al pasado y recordar algunos de los mejores looks de las dos ediciones pasadas: en 2018 las celebridades vistieron outfits inspirados en la religión católica, ya que el tema fue “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination”. En 2019 se vieron las propuestas más extravagantes acorde a la temática "Camp".

Estos son algunos de los looks más recordados y aplaudidos de las Met Gala 2018 y 2019.

Rihanna en Maison Margiela

Para la Met Gala 2018, Rihanna se robó las miradas con un atuendo inspirado en la vestimenta de los papas.

Blake Lively en Versace

La Met Gala de 2018 nos trajo muchos buenos momentos para el mundo de la moda, por ejemplo el increíble vestido Versace que la actriz (recordada por Gossip Girl) llevó a la velada.

Lady Gaga en Brandon Maxwell

En 2019 que la temática de la gala fue "Camp", no podrían haber elegido a otra persona más adecuada para representar este extravagante concepto que la misma Lady Gaga, quien fue anfitriona ese año. La cantante llevó un vestido firmado por Brandon Maxwell, que consistió en 4 capas que se fue quitando delante de las cámaras hasta quedar con un pequeño leotardo que nos recordó su época de "Poker Face" y "Bad Romance".

Lily Collins en Giambattista Valli

La actriz Lily Collins lució radiante en la Met Gala de 2019 con un deslumbrante vestido firmado por Giambattista Balli combinado con un igual de extravagante maquillaje y joyas de Cartier, que la convirtieron en una de las más aplaudidas de ese año.

Gigi Hadid en Versace

La modelo Gigi Hadid asistió a la Met Gala 2018 con un vestido inspirado en la religión católica, pero en lugar de utilizar ángeles o vestuarios inspirados en personajes de la iglesia, Hadid llevó un vestido que simulaba los vitrales de las iglesias, ¡hermoso!

Zendaya en Versace

La joven Zendaya es una de las celebridades más aplaudidas en las alfombras rojas, pero sin duda en la Met Gala de 2018 vistió uno de sus mejores looks hasta la fecha. Basándose en la estética religiosa y medieval, Zendaya llevó un outfit inspirado en Juana de Arco.

J-Lo en Balmain

¡Sin duda la Met Gala de 2018 fue inolvidable! J-Lo no acostumbra aparecer en las listas de "mejores vestidas", pero esta vez fue la favorita de muchos ya que logró combinar a la perfección el código de vestimenta católico con su estilo sexy sin dejar de lucir elegante.

MR