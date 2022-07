Este 21 de julio es el Día Mundial del Perro, por lo que en esta publicación es un pequeño homenaje a esos peludos integrantes de la familia, que llenan la atmósfera del hogar de cariño, divertidos juegos, ladridos, momentos chuscos, inolvidables y hasta de enojos o caras tristes.

El Día Mundial del Perro se estableció en 2004 por la inmensa importancia de estos animales en el diario vivir de los seres humanos.

Valentín. ESPECIAL.

Valentín

“Conocí a Valentín un mes antes de la pandemia, en ese momento él era un cachorro e hice todo lo posible para adoptarlo, sin saber entonces que se convertiría en mi mejor compañía durante los siguientes meses de aislamiento. Ahora tiene dos años, o en años perros, tal vez un poco más. Le gusta salir a pasear por las calles del Centro y correr al lado de la bicicleta los domingos de Vía Recreativa, aunque nada atrapa tanto su atención como ir por la pelota o un buen pedazo de pollito”.

Christian.

Figo. ESPECIAL.

Figo

“Esta es la primera foto de Figo, el día que fuimos a recogerlo a la veterinaria de adopciones. De entre todos los perritos, fue él quien nos eligió a nosotros porque se acercó a mis hijos, directamente con Sebastián, y desde ahí, no pudimos separarnos de él. Es un perro de raza pequeña, tranquilo, la mejor compañía y aunque no tenga hambre, se enoja si no ve su plato lleno de croquetas. En la mañana le encanta visitarnos a todos en cada cuarto y luego baja a su sillón para seguir durmiendo ¡lo amamos!”.

Aracely.

Sole. ESPECIAL.

Sole

"Mi Sole es aquella bolita de pelos que hace que mi vida sea mucho más feliz, porque con su tierna mirada y su alegre cola, me demuestra cuanto me ama".

Bibiana.

Capuchina. ESPECIAL.

Capuchina

"Es una perrita de raza pequeña, quien llegó como huésped y se quedó en casa como uno más de la familia. A pesar de su edad, porque ya tiene 11 años, le gusta mucho jugar, puede estar corriendo todo el tiempo, nunca se cansa y algo muy peculiar de ella es que mantiene la casa libre de insectos".

Angélica.

Mila. ESPECIAL.

Mila

“Es una perrita de raza pequeña, una pug que llegó a casa a los tres meses de edad, una mascota que llegó en el momento preciso con un lunar en forma de corazón en su lengua. A Mila le encanta sentirse consentida, jugar a que la persiguen y correr por toda la casa, lamer brazos, pies y orejas de su humano adolescente, esconderse entre los cojines y dormir de noche en la cama de sus humanos”.

Xochitl.

