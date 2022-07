Hoy es 21 de julio, día en el que se hace homenaje a una de las mascotas más fieles y incondicionales, consideradas como el mejor amigo del hombre. Hoy es el Día Mundial del Perro, establecido en 2004 por la inmensa importancia de estos animales en el diario vivir de los seres humanos.

Una mascota llena de amor el hogar, pero también requiere de dueños informados y conscientes, que le brinden atención, cariño, formación de hábitos, cuidados y tiempo.

De acuerdo con Thais Matos, veterinaria de DogHero, estos son los errores más comunes cometidos por dueños de perros. Hay que tomarlos en cuenta si estás por adoptar uno o ya tienes una mascota canina.

Es importante que conozcas las necesidades del tipo de perro que te interesa. ESPECIAL/Photo by Cristian Castillo on Unsplash.

No elegir al perro adecuado

El amor a primera vista pudo haber hecho que eligieras a un perro sin realizar una importante tarea previa. Si realmente quieres tener una mascota adecuada empieza por ti, ¿Qué espacio tienes?, ¿Tienes el hábito de salir a caminar?, ¿la zona donde vives permite paseos largos o requieres de una mascota que no necesite tanto ejercicio? Es importante que conozcas las necesidades del tipo de perro que te interesa, aspectos como cuidados especiales, comportamiento, cómo se relaciona, entre otros. Selecciona al cachorro que vaya mejor con tu estilo de vida y el lugar donde vives.

Ser Inconsistente

No confundas a tu perro, ya sea cuando lo estás entrenando o en la convivencia diaria, no cambies las reglas o rutinas. Un perro confundido asumirá que no tiene razones para seguir esa indicación. Debes hablar con el resto de la familia también, por ejemplo, los niños no pueden dejar que salte en las camas si es que tú no lo permites, lleguen a acuerdos y sigan una misma línea.

Saltarse el entrenamiento y socialización

Un perro que no recibe un entrenamiento básico puede sufrir, ya que siempre se encontrará en situaciones que no entiende y además recibe regaños. Es importante que este aprendizaje inicial enseñe: Lugares para hacer sus necesidades, zonas accesibles del hogar, comportamiento al pasear, convivencia con otros animales o cómo no ponerse en peligro. Muchos dueños suelen retrasar o evitar la enseñanza de estas acciones básicas, el amor por tu compañero no está peleado con las reglas, no lo veas como un trabajo, es una actividad de amor que vivirás con él.

La falta de ejercicio puede desencadenar en tu cachorro problemas de salud. ESPECIAL/Photo by Oscar Sutton on Unsplash.

No ofrecer el ejercicio suficiente

La falta de ejercicio puede desencadenar en tu cachorro problemas de salud, conductas extremas como hiperactividad, o por otro lado, de aburrimiento. De acuerdo a cada raza es importante considerar sus necesidades de ejercicio, y recuerda, una familia responsable ejercita a su mascota conforme lo necesita, no cuando puede.

Poca estimulación mental

Además del ejercicio, los perros necesitan mantener su mente ocupada, al igual que los humanos, el aburrimiento lleva al desastre. La estimulación mental en los perros evita que termine destruyendo cosas. Participa con él en juegos como encontrar su juguete preferido, atrapar la pelota, o intenta cambiar de ambientes.

Omitir el cepillado de los dientes de tu perro

Más del 80% de los perros mayores a seis años presentan problemas periodontales. Eso ocurre porque muchas personas no incluyen el cepillado de dientes en la rutina de higiene de sus perros. Lo ideal, es que este proceso se realice todos los días y es necesario tener la precaución de llevarlo a cabo con productos específicos para perros.

La recomendación del veterinario tomará en cuenta temas sensibles de acuerdo a la raza de tu perro y de salud. ESPECIAL/Photo by Anna Dudkova on Unsplash.

No ir al veterinario

Hay que aceptarlo, es común que no se asista al doctor hasta que uno se siente mal, esto también es común con las mascotas. A veces por costo, o simplemente porque no es un hábito formado, es común que se salte este paso, sin embargo, ir al veterinario es parte fundamental de tener un perro sano. Además de ser preventivo, permite que, al momento de una emergencia, tu perro ya tiene una relación positiva con su veterinario.

No cumplir con el alimento y cantidad adecuada

La comida de perro está diseñada para mantener sano y fuerte a tu mascota, atiende todas las necesidades nutritivas del animal. Es importante visitar al veterinario previo a la compra de su alimento para conocer qué tipo de ingredientes debe contener, información que podrás corroborar en la etiqueta del producto, y la cantidad de alimento recomendado según su peso y edad. La recomendación del veterinario tomará en cuenta temas sensibles de acuerdo a la raza de tu perro y de salud propio de tu mascota que pudiera verse afectado por un tema alimenticio.

Darle comida de humano

Una práctica común es que los dueños de perros comparten su alimento con su mascota; esto, además de ser uno de los factores que más contribuye con la obesidad en los canes, puede poner en riesgo su vida. Por ejemplo, las uvas, carambolas, tomates y alimentos con chocolate son tóxicos o difíciles de digerir por los perros y pueden hacer que se ahogue. Incluso si tu perro te pide de lo que estás comiendo, resiste. Es lo mejor para su salud.

Recuerda conocer a tu perro, ¿puede salir sin correa?, ¿se asusta o pone violento ante la presencia de otros perros?, ¿cuenta con una placa o chip de identificación?. ESPECIAL/Photo by T.R. Photography on Unsplash.

No estar preparado para lo peor

Un perro emocionado, asustado o sin una disciplina clara puede ponerse en peligro a sí mismo, ya sea que salga corriendo y atraviese una calle transitada por autos; que se aleje tanto sin posibilidad de alcanzarlo, o que escape de casa, son situaciones dolorosas que ni él ni tu familia deberían vivir. Recuerda conocer a tu perro, ¿puede salir sin correa?, ¿se asusta o pone violento ante la presencia de otros perros?, ¿cuenta con una placa o chip de identificación? Es mejor estar preparado ante una de estas situaciones.

Con información de DogHero.

