Los perros son "el mejor amigo del hombre", pues incluso se les considera una de las mascotas más populares del mundo, es por ello que los cuidamos tanto y los dueños de perros buscan constantemente mejores maneras de alimentarlos y cuidar de ellos para mejorar su calidad de vida.

Si quieres que tu amigo peludo tenga su mejor vida a tu lado y además crezca sano y fuerte, debes conocer estos alimentos que pueden ser incorporados en su dieta para que disfruten mientras se nutren:

Carne: Pollo, cerdo, pavo, ternera o cordero en dosis moderadas sin sal y agregando los huesos. Todo cocido sin aceite.

Pollo, cerdo, pavo, ternera o cordero en dosis moderadas sin sal y agregando los huesos. Todo cocido sin aceite. Pescado: Busca incorporar salmón, sardinas, atún y caballa, pero es crucial que no tenga espinas ni sal, de preferencia prepáralo al horno o al vapor.

Busca incorporar salmón, sardinas, atún y caballa, pero es crucial que no tenga espinas ni sal, de preferencia prepáralo al horno o al vapor. Huevos cocidos: Son ricos en aminoácidos esenciales y vitaminas, recuerda cocerlo adecuadamente para eliminar el riesgo de salmonelosis.

Son ricos en aminoácidos esenciales y vitaminas, recuerda cocerlo adecuadamente para eliminar el riesgo de salmonelosis. Verdura: Aunque los perros no son vegetarianos, definitivamente disfrutan las verduras, sobre todo la zanahoria y la papa, no olvides investigar cuales son mejores para él, se destaca el brócoli, calabaza, chayote sin el corazón; ten cuidado con la cebolla pues podría intoxicarse.

Aunque los perros no son vegetarianos, definitivamente disfrutan las verduras, sobre todo la zanahoria y la papa, no olvides investigar cuales son mejores para él, se destaca el brócoli, calabaza, chayote sin el corazón; ten cuidado con la cebolla pues podría intoxicarse. Frutas: Con mucha moderación por su alto contenido de fructosa pues los perritos no procesan bien el azúcar, también deberás retirar las semillas. A tu can le encantará la manzana (sin semilla), el plátano, mango, melón y papaya, pero evita a toda costa las uvas que son tóxicas para ellos.

Con mucha moderación por su alto contenido de fructosa pues los perritos no procesan bien el azúcar, también deberás retirar las semillas. A tu can le encantará la manzana (sin semilla), el plátano, mango, melón y papaya, pero evita a toda costa las uvas que son tóxicas para ellos. Helado: Para esta época calurosa un rico helado de frutas sin leche ni azúcar será la mejor opción para tu peludito.

No olvides darles estos alimentos con moderación e irlos agregando paulatinamente a su dieta prestando atención en aquello que les gustó y lo que no, además de los alimentos que NO le cayeron bien.

BB