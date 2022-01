Maneras de enfrentar la cuesta de enero

Quien vive alguna situación financiera de falta de dinero en enero sin duda es por una mala planeación en el presupuesto familiar.

Piensa muy bien tu compra antes de endeudarte / Photo by Josh Appel on Unsplash



Usualmente algunas personas gastan el dinero que no tienen en las fiestas navideñas y para la celebración del nuevo año mediante el uso de créditos personales (tarjeta de crédito, préstamos bancarios, etc.) y en enero se enfrentan a los gastos tales como: Pago del impuesto predial, refrendo del automóvil, pólizas de seguro y tradicionalmente en enero se presentan presiones inflacionarias como el aumento de los precios de forma generalizada, lo que implica pagar más por los productos y/o servicios que se consumen.



Hoy en día se vive en el mundo un fenómeno de alta inflación y nuestro país no es la excepción, se perciben en los últimos meses aumento de precios de algunos productos de la canasta básica y en enero pueden seguir aumentando, por lo que la llamada “cuesta de enero” será más notoria.



La mejor manera de resolver la falta de dinero en enero es hacer una adecuada planeación de los gastos y evitar contraer deudas personales, aprender a planear los gastos con el 90% de los ingresos es una forma de evitar problemas financieros.



La adecuada planeación de las finanzas personales radica en no gastar más de lo que ingresa, si somos capaces de afrontar nuestros gastos con el 90% del ingreso estaremos en una posición financiera saludable, ya que además implica un 10% de ahorro, el cual podemos destinar para invertirlos o afrontar imponderables en los gastos que de manera inesperada se pueden presentar.

Ahorra el 10% de tus ingresos para tener salud financiera / Photo by Christian Dubovan on Unsplash



¿Cómo se puede medir la educación financiera de una persona? Eso se puede comprobar en enero, si se llegara a tener ingresos insuficientes, y las líneas de crédito saturadas y la única opción de allegarse recursos es vía empeño de las pertenencias y/o malbaratarlas, nos diría que existe en ese individuo una gran área de oportunidad.



Las dificultades económicas de un individuo traen como consecuencia desequilibrios emocionales y psicológicos que inclusive se pueden trasladar al círculo familiar y cercano de quien lo padece.



Por lo comentado, por salud financiera y mental, lo adecuado es tener un control de gastos para iniciar el año con gozo y con la expectativa de lograr los anhelos que tanto deseamos.

Con información del Mtro. Leobardo Martín Vázquez González, Académico de la UAG

AA