MG RX8, hecha para la familia

Ha pasado prácticamente un año desde el lanzamiento de este producto para México, el de mayor calado y podríamos atrevernos a decir que en desempeño para la marca, y no precisamente me refiero a que sea reactivo o deportivo, pero al tener la capacidad comprobada de ser un verdadero 4x4, puedes combinar esa virtud si lo que buscas es una camioneta capaz en cualquier superficie.

Así es la RX8, una SUV de casi cinco metros de largo, que con esos rieles en el techo para llevar maletas la hace ver atlética y más alta, y eso nos gusta. Es verdad, tiene elementos que podrían confundirte con algún producto de Volkswagen, pero recordemos que por fuera y por dentro tiene algunos trazos similares a la marca alemana y no es que sea una burda copia de un Teramont, por ejemplo, pero al ser beneficiado por esa asociación con la china SAIC Motors, la RX8 echa mano de algunos elementos que han encantado al ojo de los mexicanos.

En este sentido, MG como marca se ha posicionado muy en lo alto en la tabla de ventas mes con mes en nuestro país, con buena aportación de la RX8, aunque no es la tope de ventas en su segmento ni en la marca, sí se ven muchas ya por la ciudad (al menos en Guadalajara). Y es que el tener una camioneta con un buen empaquetado exterior en su diseño, con luces LED, faros antiniebla y una enorme parrilla, muestra su personalidad, además de unos enormes rines de 20 pulgadas de diámetro con aleación de aluminio. Luego, otro elemento que destaco es que los cristales no están entintados (al menos en esta versión que tuve a prueba) y eso le da un aire clásico, con una clara vista hacia el interior, que no sé si sea buena idea hoy en día mantener con esta configuración, yo optaría por pedir los cristales entintados para mejorar la privacidad.

Tiene buenos terminados con una calidad que pocas veces vemos en un vehículo de origen chino. EL INFORMADOR/M. Castillo

Sin embargo, al interior tenemos buen nivel de seguridad, con seis bolsas de aire, clúster digital de 7 pulgadas, pantalla táctil de infoentretenimiento de 10.1 pulgadas con compatibilidad para Android Auto y Apple CarPlay, climatizador de triple zona, cargador inalámbrico, cámara 360°, retrovisor electrocrómico, freno de estacionamiento eléctrico, principalmente.

Su punto fuerte está en la habitabilidad, con buen sistema de abatimiento de asientos para ingresar a la tercera fila, amplio espacio en la cajuela, pero que si vas de viaje con la familia habrá que echar mano con el montaje de un portaequipaje en el techo.

En el manejo se ve beneficiado este producto de seis modos de conducción, algo que descubrimos ampliamente en las dunas de la Bahía de Kino cuando fue su lanzamiento en septiembre de 2021, pero que en ciudad tiene un desempeño adecuado con su motor de 2.0 litros, turbo, de 221 HP con 258 libras-pie de torque, acoplado a una caja automática de seis velocidades (quizá lo haría más dinámico en ciudad tener alguna caja de siete u ocho marchas, pero es nuestro deseo solamente).

Si en las dunas se comportó de forma excepcional, en ciudad sentimos que lo hace de forma correcta, no es sorprendente, es cumplidora, con una suspensión cómoda, una dirección suave y la aceleración que no es contundente, más bien una aliada para ir más relajado. Sin embargo, insisto en que si quieres una camioneta espaciosa, de tamaño familiar, con buen equipamiento y seguridad, que sea atractiva, pero aún con ese perfil bajo que se agradece, esta es la opción que debes considerar en primera instancia.

En las dunas ya demostró ser la mejor en su segmento cuando la conocimos en su lanzamiento en México, aunque en ciudad se desempeña de forma correcta. EL INFORMADOR/M. Castillo

Conclusión

Me quedo con su estilo y saber que cuento con una SUV que puede con cualquier superficie; mejoraría su puesta a punto en ciudad y la interfaz de su sistema multimedia, también me gustaría ver en el futuro la mejora de un punto en cuanto a terminados, pero esta camioneta hecha en China aún por debajo de los 800 mil pesos se vuelve una buena opción, aunque lo que la pondría en el número uno sería tener más sistemas de seguridad, pues no encontramos como el de monitoreo de punto ciego o asistencia en el mantenimiento de carril, entre otros. Habrá que ver si en una próxima iteración mejora en estos rubros aunque difícilmente se mantendría en estos precios, pues por ejemplo una Volkswagen Teramont (entre 847 mil 990 y 1 millón 062 mil 990 pesos) con motor básico de 2.0 litros, turbo y 238 HP con 221 libras-pie, o motor más potente de 3.6 litros, aspirado, de 280 HP y 266 libras-pie ya tenemos prácticamente todas los sistemas de ayuda a la conducción.

Otros rivales directos vienen de la mano de Mazda CX-9 que desde 753 mil 900 pesos y motor turbo de 2.5 litros con 288 HP y 310 libras-pie de torque, ya ofrece una más completa suite de asistencias a la conducción. En tanto, Toyota Highlander desde 733 mil 200 hasta 886 mil 200 pesos con motor V6 de 3.5 litros y 295 HP con 263 libras-pie de torque y más sistemas de asistencia en la conducción, la ponen como una imbatible en el segmento.

Sin embargo, en aspecto estrictamente técnico, la construcción de la carrocería sobre chasís en combinación con la tracción a las cuatro ruedas hace que la RX8 sea la mejor en su segmento si la llevamos al 4x4, pero aún tiene mucho trabajo por hacer MG para hacerla más competitiva.

Mario Castillo

El espacio para transportar hasta siete pasajeros de manera cómoda es el lado fuerte de esta camioneta. Quizá le agregaríamos más elementos de seguridad, principalmente asistencias en la conducción. EL INFORMADOR/M. Castillo

Ficha técnica

Motor

L4; 2.0 litros; Turbo; Potencia: 221 HP @ 5,500 rpm. Torque: 258 libras-pie @ 4,000 rpm.

Tracción

Integral permanente.

Transmisión

Automática de seis velocidades (6+R).

Frenos

De discos ventilados adelante y discos sólidos atrás, con ABS.

Suspensión

Delantera: Independiente tipo Wishbone con barra de torsión y amortiguadores telescópicos.

Trasera: Indpendiente, tipo multilink.

Dirección

Eléctrica progresiva.

Dimensiones (mm)

Largo: 4,923.

Ancho: 1,930.

Alto: 1,840.

Distancia entre ejes: 2,850.

Capacidad

Peso: N/D.

Tanque: 68 litros.

Cajuela: 2,178 litros (máximo).

Precio

799 mil 900 pesos. (Precio variable).