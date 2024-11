Una pregunta bastante común para los dueños de gatos es si, ¿los gatos saben cuando alguien está enfermo? A primera instancia suena a algo imposible a pesar de a veces dar las señales de que es así.

¿Qué dice la ciencia al respecto? ¿Realmente pueden detectar enfermedades? En el Centro Clínico Kivet, veterinarios especialistas de Kiwoko (tienda de animales en España), nos responden al respecto.

Según la veterinaria Ana Ramírez, los gatos tienen alta capacidad sensorial, por ejemplo, tener el olfato tan desarrollado permite detectar olores anómalos imperceptibles para los humanos, o sentir un cambio de temperatura. Esto hace que el gato reaccione cuando su dueño se siente mal.

¿Cómo se comporta un gato si su dueño está enfermo?

Se suelen escuchar testimonios donde comentan que sus gatos se acercan a la parte cerca de la cabeza o en la parte superior cuando tienen fiebre. También, que pueden ronronear más estando cerca de la persona al percibir algo algo fuera de lo cotidiano . En general, pueden mostrarse más apegados e inquietos .

¿Se puede entrenar a los gatos para detectar alguna enfermedad?

Esta es una cuestión frecuente también ya que existen perros que son entrenados para detectar olores específicos que se relacionan con la salud de sus dueños.

Según expertos del adiestramiento animal, en mascotas de compañía este tipo de entrenamiento también debe ser llevado por profesionales, pues necesitan ciertas habilidades y conocimientos para garantizar que el animal esté en buena condición para llevar un trabajo seguro y efectivo. En pocas palabras, sí, es posible, sin embargo será un poco más complicado que con los perros y depende mucho de la relación que exista entre gato y dueño.

A pesar de todo, los especialistas destacan que es importante aclarar que el diagnóstico de cualquier enfermedad siempre debe estar apoyado por un experto en la salud. "No es solo a causa de una enfermedad particular que puedan reaccionar a nuevos estímulos sensoriales a los que no están acostumbrados" , señaló.

Entonces, a pesar de que nuestros gatos nos puedan conocen bien y logran detectar signos que podrían hacernos sospechar, no predicen enfermedades en específico.

