Los Ángeles, ficción y aventura

Está de más señalar la conexión que Los Ángeles tiene con el viajero mexicano. Cuando pensamos en esta ciudad californiana, nos viene primero la herencia de nuestros paisanos, la maravilla de su cine y lo útil que es para el viajero conectarse desde aquí con otras urbes de la Unión Americana.

Sin embargo, Los Ángeles es mucho, mucho más que lo anterior.

Para comenzar, no podemos negar la huella mexicana en su cultura y gastronomía. Pero, ¿sabías que cuenta también con una gran comunidad asiática, oriental y africana? De hecho, aquí encontramos las semillas de la cocina mexi-coreana, que en los años venideros promete dar mucho de qué hablar.

Tampoco podemos olvidar que esta ciudad sabe a cine, pero curiosamente también es la que tiene más museos y galerías de todos los Estados Unidos. Esta ciudad, como ninguna otra, combina el arte con la farándula, ¿el mejor ejemplo? El Academy Museum of Motion Pictures, que no es otra cosa sino el Museo del Oscar. Aquí encontrarás desde guiones, afiches y piezas de foros cinematográficos hasta una sala donde podrás “recibir” y tomarte una foto con una estatuilla del Oscar. Está en el 6067 del Wilshire Blvd.

Con todo lo anterior, si bien Los Ángeles es una ciudad que te conecta con el resto de la Unión Americana, ¿por qué no tomar una pausa y explorarla? Esta ciudad tiene de todo para los ojos curiosos, las almas ardientes y aquellos que buscan llenar su corazón de nuevas experiencias.

Adrenalina al máximo

Si eres amante de los deportes en general -en especial de alto rendimiento-, entonces esta megalópolis es lo que anhelas visitar. Los Ángeles es la casa de los Dodgers en la MLB, Lakers en la NBA, Rams en la NFL y Galaxy y Los Angeles FC en la MLS; por mencionar a algunos y sin tomar en cuenta que en ciudades cercanas (San Francisco, San Diego o Anaheim), hay más opciones de primera.

Cultura al máximo

Los Ángeles podrá no ser la capital política de California (esa es Sacramento), pero sin duda es la capital cultural. ¿Recomendación a visitar? Date una vuelta por el Centro Getty en el Barrio de Brentwood, que tiene una generosa colección de pintura, con obras de Tiziano, Goya, Degas, Fra Bartolomeo y sin duda la estrella de estos días, Van Gogh, con su pintura “Los Lirios”.

El museo se encuentra en el 1200 de la Calle Getty Centre Drive, del mencionado barrio.

El Warner Bros. Studio Tour Hollywood te llevará a exlorar franquicias como “Animales fantásticos y dónde encontrarlos”. ESPECIAL

En el corazón de la pantalla

Un recorrido infaltable para los amantes del entretenimiento es el que puedes hacer por Warner Bros. Studio Tour Hollywood. Con una duración de tres horas y la opción de tomarlo en español te permitirá acercarte a elementos como el vestuario y disfraces de “The Wizarding World of Harry Potter” o “Animales Fantásticos”. También podrás visitar el set de series de alta popularidad, como “Friends” y Gilmore Girls”, que se han conservado para que quienes asistan se puedan tomar la foto de recuerdo.

Descubre más y compra boletos en wbstudiotour.com/buy-tickets

De compras

No, no puedes ir a Los Ángeles sin traer un buen souvenir, y a pesar de ser el hogar de las estrellas, no quiere decir que sea carísimo, hay opciones para todos los bolsillos.

Una opción suculenta es Beverly Hills, con Rodeo Drive como la calle dónde debes llegar a comprar. A pesar de la fama que tiene y de que cuenta con tiendas de talla global, este rincón angelino ofrece productos para todos los presupuestos, desde lanzamientos de temporada hasta outlets, como siempre, el premio se lo lleva quien sabe buscar.

A LA AVENTURA

¿Nos vamos?

Desde Guadalajara las opciones para visitar Los Ángeles son múltiples. Aeroméxico y Volaris te llevan sin escalas en poco más de 3 horas con 30 minutos. Como siempre, antes de viajar planea tu hospedaje, planes de visita y checa la vigencia de pasaporte y Visa americana.