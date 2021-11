Libros recomendados: Peregrinos de Sofía Segovia

Todos somos peregrinos, no hay ser humano que no tengo una historia de peregrinaje, al cual le convenga hacer un análisis de su pasado y comprender que cada ser humano hoy es una gran coincidencia. Tenemos que entender que todos los peregrinos lo único que quieren es encontrar esas coincidencias.

Cuéntanos de Peregrinos, ¿de dónde surge?

"Es mi tercera, surgió de enterarme de que una familia querida en Monterrey alemana un día me cuenta su historia. A mí me parecía una indiscreción pedirla porque haciendo los cálculos había pasando la Segunda Guerra Mundial en Alemania y me parecía un tema doloroso y delicado. Un día su hija me cuenta la historia y me dije, tengo qué contarla. Nunca sabes de dónde surge una novela entera. Me contó que sus papás, de dos esquinas lejanas de Prusia, durante la Segunda Guerra Mundial habían tenido que salir huyendo a salvar la vida y que no se conocían, pero se conocieron cuando pasó la guerra y yo quería contar esa coincidencia. Llevo a los dos a conocerse cuando habían sobrevivido, todavía con ganas de luz y esperanza, cuando la guerra pudo haber matado o el cuerpo o el alma. Eso es lo que quería encontrar, cómo fue tal cosa. La gente que conozco en monterrey es gente de esperanza y yo quería ver cómo es haber sufrido todo eso".

¿Tiempo que te llevó?

"Es una larga historia, primero mucha investigación, esta es una novela que yo empecé en enero de 2014 mientras esperaba noticias sobre el Murmullo de las abejas (su primera novela) pero la dejé por Huracán (segunda novela), se quedó un ratito guardada, yo sabía que iba a volver a ella, la tenía en la mira y en verano de verano de 2017 ahora sí me dijeron, la queremos para abril de 2018, lo cual implicaba terminarla en octubre. Ahí retomé toda la investigación, 16 horas diarias 7 días a la semana y la terminé en cuatro meses y medio, a tiempo para cumplir con la fecha que habíamos quedado y aquí está. Me gustó tener la fecha, aunque fue intenso. Porque es de situaciones y sentimientos muy intensos".

La escritora es originaria de Monterrey / Foto: Jorge Soltero

Platícanos sobre tu vida familiar

"Tengo tres hijos mi marido, mis hijos ya están mayores y no dependen de mí, pero lo comprendieron. Porque lo han vivido conmigo con aquella primera novela que no se publicó y pues la tristeza y frustración de quedarte con las manos vacías, ahora ya más maduros. Mi marido es una gran porra, un gran apoyo, la familia entera hace todo posible".

"Es que al escribir estoy en otro lugar, me voy profundísimo y me cuesta volver. Es una profundidad y entrega absoluta".

¿Cómo lo combinas con la escritura?

"Doy talleres, este otro aspecto que me ha dado la escritura, de compartir y ayudar. Lo mismo me pasa cuando me invitan a promover la lectura, voy a primarias y a secundarias, a preparatorias, me gusta hablar sobre la aventura que es leer. Esto viene de la misma pasión lectora. Los lectores que conocen lo hermoso que es leer, quisieran que todo mundo lo sintiera. Entre más lectores haya, más escritores va a haber. Es un ganar, ganar. Me gusta dar clases y viajar, eso me gusta hacer. Viajar leyendo y leer viajando".

¿Cómo te fue con Peregrinos?

"Ya está en Estados Unidos en español, pronto va a estar en España (en eso estamos si voy) ya estuve en Miami, en Guadalajara, en Tijuana, CDMX, saltillo, monterrey, estoy por ir el semestre que viene a más invitaciones, por ahí voy. Los libros también son un viaje en ese sentido. Me han llevado a viajar y lo disfruto mucho porque me gusta viajar, he ido a lugares a los que quizá por mi propio pie no hubiera ido tan fácil y he conocido gente maravillosa. Para mí ha sido un aspecto de la vida donde he encontrado mucha riqueza".

Photo by Sincerely Media on Unsplash

¿Qué te dicen los lectores?

"Hubo reclamos, pero es que es guerra, es una historia de supervivencia, de peregrinaje, lo vemos ahora con los migrantes, finalmente se sufre muchísimo y lo único que buscan es vivir un día más y ya verán. Viven y quieren vivir al día siguiente. ¿Qué detonó el peregrinaje? Cualquier peregrinaje, este de Peregrinos o de los centroamericanos, sirios, aztecas (es la historia más antigua de la humanidad, tener que dejar para ir otro lugar) y los grandes detonadores siempre son los mismos, tampoco cambian, son el hambre y la violencia, si no, nadie se quiere ir. Nadie quiere cortar sus raíces. Cortar y volver a empezar, a ver si lo logras porque falta el camino".

¿Qué te dejó la novela a ti?

"Esta idea, y lo plasmo en ese último capítulo, no hay historia de la humanidad, que nos debe de deja pasar desapercibida y lejana, debemos darnos por aludidos. Esta historia nos puede pasar a todos".

