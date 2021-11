Libros recomendados: El Diario Secreto de Ami

Aunque Ami Rodríguez, era el youtuber más seguido en Colombia, anunció el año pasado que se retiraba de You Tube y lo hizo a través de sus Instagram stories, cansado y desanimado porque dijo que ya había cumplido los sueños y metas que se había propuesto, que era las que lo motivaban al crear contenido en redes sociales.

Foto: J. Barajas

Ami no es un apodo, en entrevista nos contó que a su abuelo le gustaba ese nombre por una novela de ciencia ficción llamada Ami, el niño de las estrellas, donde se relataban viajes a diversos planes de la galaxia, y la idea le gustó también a su mamá. Esto definió su personalidad y le dio un giro divertido a su vida, recibiendo todo el apoyo para hacer sus locuras en internet.

¿Cómo te cambió la vida ser youtuber?

“Muchísimo, no te logras imaginar, fue toda una vuelta gigantorme. Empecé hace más de una década haciendo muchos videos, para mí youtube es un experimento y sigo sin creérmelo porque la vida me sorprende y digo wow, gracias Diosito porque pasó todo esto. Suena muy loco, nunca pensé en tener un libro y ahora este es el segundo, gracias a los que confían en mí, a la editorial ustedes, a ustedes”.

¿Has tenido el apoyo de tu familia?

“Mi mamá es mi apoyo y mis abuelitos también. Mi mamá, mis dos abuelitos y mi tío. Yo les decía sobre los videos, de qué se trataban y ellos me ayudaban. Al principio yo le enseñaba a mi mamá lo que hice y me decía, qué bien, diviértete. Cuando empecé a crecer profesionalmente me siguieron apoyando siempre, en todas mis locuras”.

Platícanos, ¿de qué trata El Diario Secreto de Ami?

“Mira en internet la gente ya se supo casi toda mi vida, pero la oportunidad de este libro que es El Diario Secreto de Ami, son cosas que absolutamente nadie sabe, todos son recuerdos originales. Son cosas que no existen en internet, como la primera novia, el primer beso, etc. Me pareció lindo para los seguidores, para que supieran más de mí, aquí se da la oportunidad en este libro y puedan saber cosas que ni se imaginan. También tiene actividades y es un diario secreto para que ellos comiencen a escribir”.

¿Cómo diste con estos recuerdos?

“Era la misión, encontré las hojas originales, como de hace 20 años y yo decía, wow qué divertido, no me acordaba de esto, qué pena, qué sentimiento tan chévere tener un flash back y un recuerdo. Un diario es donde puedes expresar tus deseos, cuando de niño a lo mejor tenía un problema y no se lo podía expresar a mi mamá, entonces lo escribía, yo me desahogaba así y es una manera de expresarse libremente”.

¿Quién es tu personaje favorito?

“Mi ídolo es Peter Pan, por toda la ideología que maneja, es un personaje demasiado increíble. Yo siento que uno debe tener el niño interior y que cuando eres adulto ya te empiezas a restringir de muchísimas cosas. Hay muchos que se vuelven amargados o empiezan a ver la vida en blanco y negro, una vida más monótona, entonces lo vas perdiendo, porque cuando eras niño tenías aventuras desde que te levantabas hasta que acostabas, con una caja podían imaginar que era un cohete, cositas que pienso que uno no debe perder de su niño interior y Peter Pan es mi ídolo, es un niño que nunca crece, me gusta”.

¿Ese pensamiento inspiró tu trabajo?

“Eso inspiró mis videos y mi vida en general, por eso trato de vivir mi día como si fuera el último. No dejarme llevar por la monotonía, tener muchísima creatividad e imaginación, también traté de llevar todo eso a los videos, invito a la gente a que sea soñadora”.

Foto: J. Barajas

Cuéntanos, ¿qué estudios tienes?

“Cine y televisión y me gradué y todo, pero la profesional fueron seis años de la universidad. Hay gente que no estudia porque dice no tener tiempo pero es falso, uno siempre tiene tiempo para todo, yo lo hice siendo youtuber. Soy muy organizado, pero a veces era difícil, finales o trabajos en grupo. Siempre trataba de no abandonarlo por completo y lo que iba estudiando en la universidad lo ponía en práctica en cada video. Cositas pequeñas lo que iba aprendiendo”.

¿Qué te gusta de la comida típica mexicana?

“Tortas ahogadas, chilaquiles, enchiladas, tacos, arrachera, todo me encanta”.

¿Qué tan seguido has venido?

“No tanto a Guadalajara pero sí a CDMX la mayor cantidad de veces. Como cuatro veces al año, es como mi segunda casa”.

¿Dónde podemos encontrar El Diario Secreto de Ami?

“Está disponible aún en todas las librerías”.

Síguelo en @amirodriguezz

AA