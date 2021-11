Libros recomendados: Moda sin Filtros de Florencia Mendoza

Florencia Mendoza es una talentosa tapatía a quien siempre le han apasionado los temas acerca de la moda, tuvo la oportunidad de estudiar en España, dirige una marca propia y a través de la historia de la moda nos da un recorrido y una visión propia sobre su sentir en una carrera que sigue descubriendo.

¿Cómo surgió el nombre?

"La historia del nombre es un poco graciosa, cuando terminé el libro lo titulé Fashionstory una palabra compuesta que engloba la moda, su historia y mi propia historia.

Pero me suele pasar que algo me puede gustar mucho y luego cuando lo cuestiono, puede afirmarse o perder su encanto y me permito cambiar de opinión si es para bien. Así que justo antes de imprimirlo decidí cambiar el título a Moda sin Filtros, un nombre que le da un sentido al enfoque de mi propuesta planteada en el libro, una propuesta vivir la moda de manera auténtica y libre, sin juicios y sin filtros".

Foto: Claudio Jimeno

¿Cómo viviste el proceso creativo de este libro y qué te inspiró para realizarlo?

"La creación de este libro fue mi catarsis de los inicios de la pandemia, cuando la cuarentena parecía ser un momento efímero que nos permitió dejar de vivir en automático y detenernos a hacer cosas distintas, para mí fue una invitación a la introspección, cuando me replanté mi por qué profesionalmente, me di cuenta de que quería compartir mi filosofía y mi perspectiva sobre la moda y presentarla como lo merece, dando el lugar a cada persona que se dedica a ello en cuerpo y alma, además de dar un contexto cultural histórico que sin duda será enriquecedor para cualquier lector, así que comencé a escribir Moda sin Filtros.

¿Cuál ha sido tu experiencia con la moda?

"A mi corta edad he tenido la oportunidad de vivir una carrera increíble, tanto nacional como internacionalmente, comenzando con mis estudios y prácticas en renombradas cabeceras como Vanity Fair España, ahora soy Directora Creativa de NÄM, una marca que he emprendido con la premisa de una propuesta de moda sustentable y ética".

¿Qué sentiste al ver terminado tu libro, qué dejó en ti?

"Mucha satisfacción, sinceramente en los dos primeros meses de pandemia, el libro ya estaba terminado, pero lo había dejado en un manuscrito en PDF, así que no me lo creía, hasta haberlo visto impreso, fue una gran emoción".

¿Dónde podemos encontrarlo?

"Por ahora se puede comprar en nuestro propio e commerce www.modasinfiltros.com Para tener el ejemplar impreso a la puerta de tu casa, así como la versión e book, y de la misma manera a través de Amazon".

Foto: Claudio Jimeno

¿Anteriormente habías descubierto tu faceta como escritora?

"Me encanta escribir, pero lo hago como algo muy íntimo, para mí misma o mis seres queridos. Anteriormente he escrito artículos de moda para algunas publicaciones, entre ellas mi columna para gente bien, pero es la primera vez que lo convierto en un libro, ha sido un ejercicio de liberar aquello que solía pensar íntimamente para compartirlo a una audiencia y convivir a través de una filosofía".

¿Hay algo más que te gustaría compartir?

"Soy sumamente feliz y agradecida de la buena respuesta que ha tenido el proyecto y no me gustaría adelantar, pero tenemos grandes proyectos para Moda sin Filtros, espero sorprenderlos pronto".

NOMBRE COMPLETO: Florencia Mendoza Medina.

EDAD: 26 años.

REDES SOCIALES: @florencia_mendoza

@nam.atelier

@moda_sin_filtros

