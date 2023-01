Libros recomendados: Florencia Etcheves y "La cocinera de Frida"

Florencia Etcheves tuvo la propuesta a principios de 2019 por parte de Planeta México, ellos habían leídos su obra y cuando se conocieron en Buenos Aires, Argentina, le dijeron que tenían ganas de que una mujer escribiera una novela policial y querían que estuviese Frida Kahlo, y hay una frase que le dijeron en la conversación que fue la semillita que sembró: “Me gustaría que estuviese Frida, una mujer tan conocida y respetada en el mundo entero”, no dijo nada que ella no supiera, pero cuando lo escuchó ahí salió la periodista, lo primero que se le ocurrió fue, ¿por qué Frida sí y otras tan talentosas como ella no? ¿Qué tiene Frida, que la convierte en un personaje inoxidable?

Foto: Tony Martínez

En ese momento dijo, `aquí tiene que haber algo más que una ropa bonita o un peinado, hay algo más porque la verdad durante mucho tiempo´ aunque no había prestado demasiada atención, y cuando empezó en CDMX en 2019 a documentarse sobre ella, a leer, materiales, cartas, escuchar su voz, dijo wow. `Muchas veces simplificados y vemos a Frida como esa mujer colorida que sufría demasiado, no señores, Frida es mucho más que eso. Porque una mujer que llora por amor no es nada original, todas estuvimos en ese lugar y no somos Frida Kahlo´ y ahí, empezó a fascinarse.

Photo by Camila Cordeiro on Unsplash

Entonces se encontró con una mujer a la que le interesaban muchísimos temas, no solamente su propia imagen, que es lo que se refleja en sus cuadros, sino que se encontró con una mujer sumamente inspiradora para la época y me encontré con algo y pongo las manos en el fuego, si a Frida la pusiéramos hoy en un 2023 sería una mujer moderna y del futuro, su manera de pensar, su manera de actuar, hoy sería moderna, su manera de amar, su manera de vivir su sexualidad, de plantarle cara a las situaciones, en lugares y ambientes totalmente masculinos sin un tipo de problema más allá de lo que tiene que ver con su resiliencia y los dolores de su cuerpo, con este deseo incumplido de haber sido mamá, que ella siempre quiso, pero yo me encuentro con una mujer que en vida cumplió prácticamente todos sus deseos y eso es lo que me parece que la convierte en una mujer moderna e inoxidable, en un ícono pop que hace que cuando veamos lo que ella dice, cuando leemos sus frases nos sentimos identificadas, todas somos ella, por distintas cuestiones y a mí me impresionó que a ella le preocupaban los mismos temas que me preocupan a mí. Hay un cuadro de ella que es fascinante, que se llama, unos cuantos piquetitos, y fue una noticia de la época de un hombre que mató a su mujer a puñaladas y ella le llamó la atención esa escena del crimen, Frida retrató un feminicidio en los años 40, a Frida la interpelan los mismos temas que hoy nos interesan a las mujeres como un feminicidio. Entonces no estamos tan lejos de ella.

Photo by Adrian Alva on Unsplash

Eso me fascinó y me sedujo, la idea no era hacer una biografía, ni siquiera una novela histórica, pero sí la defino como una novela muy documentada, pero me encontré con un impedimento grande, en la ficción todo vale, yo los estiro, los saco, los pongo, y nadie se va a ofender, pero estaba Frida, Diego, gente que existió, entonces dije `yo necesito en ese universo de un país que no es el mío´ meter a un personaje para tirar del elástico, y que el universo Frida, Diego, Casa Azul y Coyoacán, fueran las circunstancias de ese personaje, que es en definitivo la protagonista de la novela, que es la cocinera Nayeli Cruz, y a mí me pasaba algo -es pura ficción- yo hablaba con amigas mías escritoras y les decía, mi novela se va a llamar la cocinera de Frida y me decían, Frida, Frida, porque nadie ve a la cocinera, porque Frida es tan potente que la anula entonces tuve que tomar una decisión narrativa, yo tuve que decir ok Frida, pero necesito que Nayeli esté equilibrada, darle fuerza, entonces lograr que a la gente le importe qué va a pasar con esta niña, entonces tomé la decisión muy arriesgada de hacer aparecer a Frida hasta la página 128, porque tuve que narrar de Nayeli, hacer un personaje y para que el universo Frida fueron los que la nutrieran. Yo tuve que plantear una trama policial en el presente, porque en el pasado no podía, en el presente en Buenos Aires, mi ciudad, mi género literario. Yo sabía que Nayeli iba a ser abuela. Y yo ahí me agarré de mi abuela, mi abuela cocinaba muy bien, era española, mucha paella, empanada gallega y me decía a mí siempre que era que la persona que te cría, no es la que te enseña a leer y a escribir, sino la que te alimenta.

Photo by Daniele Franchi on Unsplash

El libro arranca con Nayeli que se muere y esta muchacha, Paloma, sufre la muerte de su abuela, pero el momento en el que ella se desmorona fue dos meses después cuando del freezer se le acabó toda la comida que su abuela tenía congelada. Por eso me gustó el tema de la comida, que tiene mucha presencia.

La cocinera de Frida se publicó en octubre de 2022 en Argentina, Chile, Perú y Colombia.

Los lectores le dicen cosas preciosas y le gusta que destacan distintos personajes. Le hablan de Eva, de Rosa, personajes pequeñitos, Gloria y otrs más. "Eso es lo lindo de la mirada de los lectores y lectoras. Te enseñan de tu propia obra", concluyó.

