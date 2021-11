Libros recomendados: Vistmond Más allá de la luz

¿Cómo inició este sueño de ser youtuber?

“Cuando yo veía a otros youtubers y se veía algo cool, divertido, sencillo y cuando empecé a hacerlo me encantó, aunque me di cuenta que no es fácil. Hay muchas cosas que no podía ver a través de esa pantalla, como el esfuerzo, verdaderamente admiro a los youtubers, y es lo que hago, me divierto y punto”.

Foto: Cortesía Gente Bien

¿Contaste con el apoyo de tus papás?

“Le dije a mi papá que quería un canal en Youtube y estuvo de acuerdo. Me sorprendió mucho su respuesta pero mis papás siempre son personas que han creído en mis sueños, me han apoyado porque cuando quería bailar me metieron a clases de baile, cuando quería hacer deporte me metieron a clases de tenis, cuando vieron que era buena en la música me metieron a estudiar un instrumento; soy súper afortunada, me ayudaron en todo, empezamos a editar y a hacer guiones. Todo es un proceso, veo mi primer video y quiero llorar, pero vas aprendiendo y cada vez es mejor”.

¿Cómo eliges los contenidos?

“Son muy positivos, eso intento, que pueda dejar algo de bien porque si no, siento que no vale la pena. Creo que hago contenidos como soy yo. Me da mucho gusto que a las firmas de libros llegue gente de todas edades, de 4 a 19 años, me impresiona que sea tanta variedad de personas las que me estén viendo. Yo sé que soy una persona normal y se me hace muy raro que cuando me ven, lloren o hasta me digan que soy un ejemplo a seguir, soy una niña de 15 años, estoy eternamente agradecida con los balovers, les debo todo y espero seguir creciendo con ellos”.

Platícanos de esta faceta de escritora

“Esta es la segunda entrega de Vistmond, es la continuación, este es Vistmond Más allá de la luz, es un poco más oscuro que el primero, están conociendo este mundo mágico dándose cuenta de lo que pueden hacer con sus pensamientos positivos, aquí en el libro literalmente lo pueden ver. Los invito a leerlo, estoy muy contenta y me encantaría que hubiera una tercera parte”.

¿Cómo vas con la música?

“Estrené mi quinto sencillo, Humano, es una canción escrita por mí, muy diferente y poderosa. Me metí a clases de canto, estoy muy enfocada en lo que estoy haciendo. Es una canción que me gusta, esta es de las pocas que es un poco más triste, espero que les guste y se puedan identificar con ella”.

Síguela en @la_bala.isabella

AA