Secretos de familia. ¿Por qué les mentimos a quienes amamos? Es un libro de Editorial Diana, escrito por el psicólogo y psicoterapeuta mexicano Joseluis Canales, que hoy está entre los libros recomendados para una lectura de reflexión y aprendizaje.

Engaños, recuerdos reprimidos, adicciones, infidelidades, abusos, enfermedades. Todas las familias ocultan historias que, quizá, sea mejor mantener así.

Aceptar un secreto es una lucha entre la mente consciente y la inconsciente. Regularmente, se tiende a ocultar aquello que hace sentir avergonzado, culpable o inmoral.

Secretos de familia de Joseluis Canales. ESPECIAL/EDITORIAL DIANA.

En Secretos de familia el autor explica por qué se ocultan algunos acontecimientos, se miente o evade

Aprender a manejar los conflictos desde la infancia es un paso trascendental para desarrollar una familia funcional, en la que las diferencias de pensamiento y acciones pueden ser expresadas sin temor y sin amenazar la estabilidad de ninguno de los integrantes, pero ¿qué ocurre cuando no sucede así?

Al respecto, el escritor comenta que “los secretos se apoderan de nosotros, van ganando terreno poco a poco, como si fueran una hiedra que se adhiere a un muro de piedra. Mientras tratamos de vivir nuestra vida, los secretos nos obligan a vivir otra: Una vida secreta”.

A partir de esa vida paralela Joseluis aporta toda su experiencia al relatar casos que permiten ejemplicar a qué grado pueden llegar los secretos y lo que desencadena en una persona y en el núcleo familiar, de tal forma, que al revelarse uno de ellos, aunque suele abrir historias dolorosas e impensadas, también se dan pasos enormes a un sentimiento de liberación.

En una sociedad como la mexicana resulta sorprendente conocer el grado de aceptación que tienen las mentiras, que se han convertido en parte de la cotidianidad en tanto no se trate de temas que generen el rechazo social.

Y agrega que “este libro no trata sobre la ética de la mentira. No se enfoca en el debate sobre si deberíamos o no hablar con la verdad. Más bien, se centra en la psicología de la deshonestidad, esencialmente de quien vive con la carga de una vida secreta, y en cuáles son las posibilidades reales que tiene esta persona”.

El escritor Joseluis Canales revela en Secretos de familia por qué todos mentimos y por qué los secretos siempre serán necesarios. ESPECIAL/Photo by Michael Dziedzic on Unsplash.

Entre los temas que toca Secretos de familia a través de distintas historias son secretos ancestrales, infidelidad, homosexualidad, abuso sexual infantil, incesto, aborto, suicidio, evasión de la realidad, así como qué hacer cuando los secretos salen a la luz y la persona queda expuesta.

Daniel era un reconocido piloto aviador, quien cuidaba de su madre, se dedicaba a educar a sus hijos y era feliz con su esposa; pero tenía un secreto: Aprovechaba sus viajes para formar parte de una red de prostitución de menores en Europa.

Eugenia y Mariano se conocieron, fue un flechazo tan intenso que pronto decidieron vivir juntos. Durante la primera visita a casa de Eugenia, la madre vio al joven y le pidió que se marchara sin explicación alguna. Al día siguiente, ella le confesó que él y su hija eran medios hermanos.

¿Quién nos enseña a mentir? ¿Por qué es inevitable? ¿Cuál es la diferencia entre mentira, secreto y engaño? En este ensayo, el psicólogo Joseluis Canales revela por qué todos mentimos y por qué los secretos siempre serán necesarios.

Originario de Ciudad de México, Joseluis Canales, también conocido como Dado, es psicólogo clínico y psicoterapeuta de profesión. Se ha especializado en tanatología, intervención en crisis, trastornos depresivos y de ansiedad, psicotrauma, trastorno de estrés postraumático así como en hipnosis, suicidio, síndrome de automutilación, adicciones y trastornos de la conducta alimentaria. Cuenta con 25 años de experiencia y varios libros publicados.

Con información de Grupo Planeta.

