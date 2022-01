En este espacio dedicado a los libros recomendados, la sugerencia de lectura son tres libros de los autores Alejandro Rosas y Julio Patán, quienes entregan relatos irreverentes, incoherentes e incomprensibles, así como este país. Ese en el que revivimos al ídolo de la música mexicana en forma de fake news, ese México que queda traumatizado y en depresión total después de las derrotas futboleras, el que ha tenido toda clase de presidentes y la mayoría ha sido un fiasco, el lugar de crianza de elefantes blancos.

México Bizarro. EDITORIAL PLANETA.

México Bizarro

De Alejandro Rosas y Julio Patán

Editorial Planeta

Es el primer libro de esta serie de relatos lanzado en 2017, que sin duda solo puede hacerse en México.

En breves e irreverentes anécdotas, en las que la acidez y el humor se desbordan sin timidez, "México Bizarro" retrata un país tan surrealista que lo mismo tiene sabor a chiste que a pesadilla. En sus páginas se encuentran episodios como aquel en que una vidente fue contratada por un fiscal para resolver un homicidio, el exótico cortejo fúnebre a la pierna de Santa Anna, la huelga de hambre de un ex presidente que dejó al país en la quiebra, la rodilla que Sara García se fracturó a propósito para ser la eterna abuela del cine, la trágica vida de la Mataviejitas y la funesta ocasión en la que se repartió al pueblo miles de litros de leche con heces fecales.

La pericia del historiador Alejandro Rosas y la astucia periodística de Julio Patán narran los hechos que la historia nacional habría querido esconder bajo la alfombra y las anécdotas que destapan cloacas, en las que la versión oficial dista de la realidad de México, el país al que el adjetivo bizarro parece quedarle como un traje a la medida.

México Bizarro 2. EDITORIAL PLANETA.

México Bizarro 2. El país que no quieres recordar

De Alejandro Rosas y Julio Patán

Editorial Planeta

En éste Alejandro Rosas y Julio Patán hacen un recuento de leyendas tan extrañas y excéntricas como la vida diaria en este país. Anécdotas con íconos musicales como Queen y su odio por la burocracia mexa. Las memorables noticias de mexicanos en mundiales (y no precisamente los futbolistas). Pocas veces se entiende cómo es que en cualquier parte del mundo están apoyando a la selección, pero se sabe bien que pondrán en alto (o en bajo) el nombre del país. O aquella anécdota suscitada entre una popular actriz mexicana, una estrella de Hollywood y el capo de capos del narco, quienes no parecían destinados a encontrarse, pero se encontraron. Y piensen ¿quién no se ha topado alguna vez con una señora prepotente, con un señor abusivo, con un borracho energúmeno o con el típico bravucón en el alcoholímetro exigiendo a gritos que lo dejen libre porque “solo me tomé una”? Sí, con las famosas ladies y los tan conocidos lords. Los escritores recuerdan al lector pandita del amor, al pozolero, al hombre de los 180 hijos, al maya soviético, al vampiro de Xochimilco, a los memorables góbers preciosos, al hombre más rápido de México, al Mochaorejas y al señor de las tangas... Un cúmulo de bizarreces, Historias tan absurdas e inverosímiles que recuerdan que se vive en el país donde todo puede suceder; la política, el entretenimiento, las leyendas urbanas y los personajes que ahora son parte del santoral bizarro, son los paisajes donde se crean las memorias de este segundo viaje alucinante a través de distintas épocas de la historia nacional.

Pandemia Bizarra. EDITORIAL PLANETA.

Pandemia Bizarro

De Alejandro Rosas y Julio Patán

Editorial Planeta

Un texto que habla de una cuarentena que no se quiere recordar.

¿Llevas días con los mismos pants, se te quemó el panqué de plátano y te cacharon en calzones en un Zoom? Se entiende, maldita pandemia. Mientras tanto, unos changos roban muestras de sangre infectada, loquitos beben cloro para matar al virus y surge una nueva raza humana: Los covidiotas.

Entre pijamas manchadas de diferentes salsas, llamadas musicalizadas con la banda sonora del «fierro viejo» y varias botellas de whisky vacías, aparecieron las autoridades máximas en materia bizarra. ¡Qué bizarra resultó esta nueva anormalidad!

Julio Patán y Alejandro Rosas cuentan en este libro de colección, ilustrado y sanitizado, historias que superan cualquier ficción apocalíptica. Léase con cubrebocas.

Julio Patán es escritor, periodista cultural, conductor radiofónico y televisivo. Mientras Alejandro Rosas es divulgador de la historia y escritor, quien habla con los muertos desde hace 28 años y le han revelado sus historias para sus distintas obras.

Con información de Grupo Planeta.

