Hoy en los libros recomendados se encuentra la novela literaria Más allá de lo salvaje de Editorial Planeta, escrito por Julia Fine.

La trama narra la historia de Maisie Cothay, una joven nacida con el poder sobrenatural de matar o revivir al menor contacto, la maldición de su familia hace que su forma física sea literalmente mortal, por ello, vive en total aislamiento.

Más allá de lo salvaje de Julia Fine. ESPECIAL/EDITORIAL PLANETA.

Peter Cothay, el padre de Maisie, es quien se hace cargo de la crianza de su hija, convencido de que ella es la clave para descubrir los secretos de la línea de sangre de su difunta esposa.

Peter la obliga a mantenerse cubierta en todo momento, a adherirse a un estricto conjunto de reglas establecidas, a no hablar con extraños y a no ingresar al bosque: “Mi existencia era inherentemente inapropiada, no todos los niños poseían mis poderes. Yo era una asesina, un monstruo. No confiaba en mis instintos, era más seguro escuchar a Peter. Pensé que, si me esforzaba mucho por hacer exactamente lo que me pedía, mi padre me perdonaría todas mis fallas”, se dice a sí misma, Maisie.

Más allá de lo salvaje es una intensa y sorprendente mezcla de ficción, terror, romance y fantasía paranormal. Julia Fine explora la feminidad en su narrativa, como un campo de batalla, en el que las mujeres se ven obligadas a luchar por la autonomía sobre sus propias formas físicas, con un estilo literario que funciona como una investigación de la relación entre la identidad femenina y la naturaleza primordial, con el bosque actuando como una especie de interior literal y metafórico.

Con información de Grupo Planeta.

XM