Educar para sentir, sentir para educar es un libro de Editorial Océano escrito por Pilar Sordo, que ocupa el espacio de libros recomendados, el cual es el resultado de la investigación de la autora sobre un fenómeno actual que está afectando a muchas personas, pero sobre todo a los jóvenes.

Con el subtítulo Una mirada para entender la educación desde lo familiar hasta lo social, este título tiene 136 páginas, en las que se plantea la situación actual de las empresas, que hoy en día desean contratar a personas preparadas académicamente con habilidades tecnológicas y además empáticas, solidarias, sensibles, sin prejuicios, entre otros aspectos de carácter emocional. Sin embargo, hay muy pocos candidatos que cubre todos los requerimientos, por lo tanto, las empresas contratan a las personas por sus habilidades profesionales, para más tardes, despedirlas por no tener habilidades emocionales, mismas que no formar parte de la educación básica, ni universitaria, no han sido adquiridas en ningún momento, ni en casa, ni en la escuela.

Educar para sentir, sentir para educar. ESPECIAL/EDITORIAL OCÉANO.

Es cuando Pilar Sordo entiende que las habilidades emocionales no están siendo atendidas, ni desarrolladas adecuadamente, sino que han sido olvidadas y bloqueadas desde muy temprana edad, con frases como “no llores”, “no grites”, “no te rías”, “no te enojes”, entre otras, que han sido reprimidas. Y los papás están demasiado ocupados en cubrir todas las necesidades de sus hijos como alimentación, salud, escuela, juguetes, libros, tecnología y mucho más, pero el cuidado de las emociones se han hecho a un lado.

La autora analiza el fenómeno a profundidad y ofrece la solución para acabar con este olvido de las emociones. Por eso, Educar para sentir, sentir para educar propone formar a los seres humanos que el mundo necesita, seres rodeados de información y tecnología, profesionalmente capaces en sus diversas actividades, pero que también puedan conectar con sus sentimientos.

El cambio debe comenzar desde la familia, continuar en la educación primaria hasta la universitaria y fomentarse en el entorno laboral. De esta manera, se formarán niños triunfadores, capaces de identificar emociones primordiales como la rabia, la pena, el miedo y la alegría, lo que les servirá para desempeñarse extraordinariamente en todo lo que hagan.

En Educar para sentir, sentir para educar están las herramientas para rescatar a la humanidad por medio de la educación y superar ese desconocimiento de emociones que causa incomprensión y desesperanza en las nuevas generaciones.

Más sobre Pilar Sordo

Es psicóloga e investigadora de origen chileno, que a lo largo de su carrera se ha adentrado en temas como la psicología femenina y la infertilidad, trastornos de la alimentación, menopausia, sexualidad adolescente y adulta, familia y género. Ha publicado libros de divulgación, creó y dirige la Fundación Cáncer Vida, es conferencista y participa en distintos programas de radio y televisión en América Latina.

