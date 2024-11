Netflix es una plataforma para ver tus contenidos favoritos, pero muchas veces por cuestiones de licencia deben retirar algunos títulos de su catálogo, por lo que ya no podrás verlos, así que para que esto no te pase aquí te dejamos el contenido que ya no estará disponible a partir de este mes.

Estas son las películas y series que se retiran de Netflix en diciembre 2024

Esta es la lista del contenido y el día en el que ya no estarán disponibles en la plataforma.

1 de diciembre

10 minutos para morir

¿Y nuestra humana?

Accidente

Animales nocturnos

Ariya Jutanugarn, la reina del green

Barbie Epic Road Trip

Battleship: Batalla naval

Bebés genios

Blind Detective

Buddy Thunderstruck: la lista de quiza

Carmen Sandiego: ¿Robar o no robar?

Chappie

Chhota Bheem Aur Mahavinashini ka Vinaash

Chhota Bheem aur Malong ka Raaz

Chhota Bheem ki Citi Pitti Gul

Christine

Ciegos, Sordos y Locos

De ladrón a policía

El capitán Calzoncillos heroico interacti-rama

El gato ladrón

El libro de los secretos

El último de los mohicanos

Elijo «amor»

Escapa del Undertaker

Espía por error

Hasta que el cuerpo aguante

Hermanastros

Inborn Pair

Jack Reacher: Sin regreso

Jardín de meteoros

Johnny Test y el pastel de carne perfecto

Jurassic World: Campamento Cretácico - Aventura Misteriosa

Kitty Feroz

La casa embrujada: El secreto de la bola fantasma

Lancelot: El primer caballero

Los héroes del apocalipsis: ¡Felices días finales!

Mei Li Ren Sheng: A Beautiful Lie

No dejes de mirarme

No me rompas el corazón

Once a Gangster

Open Season: Amigos salvajes

Ouija: el origen del mal

Pateando y gritando

Preguntados

Protegiendo al enemigo

Red Social

Salida francesa

SDU: Sex Duties Unit

Sennihna en la pista loca

Sonic X

Sonic. La película

Spider-Man: De regreso a casa

Spirit: Cabalgando libre - Cabalga conmigo

Stretch Armstrong: La fuga

Switch

Triviaverso

Un jefe en pañales: ¡Atrapa al bebé!

Un juego vs. el destino

Una loca entrevista

Veer Bahadur Bheem

Vecinos invasores

xXx 2: Estado de emergencia

Whiplash: Música y obsesión

2 de diciembre

Supermodel Me: Revolución

White Girl

U Turn

4 de diciembre

The Prince of Tennis - Match! Tennis Juniors

6 de diciembre

Karakai Jouzo No Takagi-san

7 de diciembre

Voltron: El defensor legendario

9 de diciembre

Rebelde Way

15 de diciembre

The Hills

20 de diciembre

Sonic Boom

22 de diciembre

Badanamu ABC TV

Badanamu Pop

