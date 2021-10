Si te sabes todas las coreografías de High School Musical (o por lo menos la de "We're All In This Together") y hace una década molestabas a tus amigos enviándoles zumbidos a través de Messenger, te tenemos malas noticias.

Según la Organización Mundial de la Salud, se les considera "jóvenes" a las personas de entre 15 y 24 años, por lo tanto (según la definición de la OMS) la juventud acaba a los 25 años. "Por lo tanto, los jóvenes constituyen un 18% de la población mundial. [...] Sin embargo, la tarea de definir debidamente a la juventud genera una gran polémica y no recibe toda la atención que merece". Recalcó la OMS en 2020.

Definir a qué edad acaba la juventud ha generado polémica y sigue siendo un debate abierto, al ser considerada también un adjetivo calificativo usado para comparar entre personas. Por ejemplo, una persona de 40 años es más joven que una de 50, independientemente del concepto de juventud de la OMS.

UNSPLASH/ JACOB BENTZINGER

¿Los "millennials" ya no son jóvenes?

Según la mayoría de las definiciones, la generación "millennial" son los nacidos entre 1981 y 1996, por lo que en 2021 los millennials más jóvenes (los nacidos en 1996) habrían quedado fuera del concepto de juventud de la OMS. Sin embargo, el concepto "millennial" también es bastante amplio y tiene diferentes interpretaciones y definiciones.

