Iniciando con el pie derecho

El buen Malco inició hace 3 meses esta nueva aventura de ser taquero. Se trajo de Mazatlán a un taquero conocido y juntos iniciaron Tacos los Lojan. El nombre se refiere a un acrónimo de los nombres de sus hermanos y su mama. Se encuentra en Av. Rafael Sanzio, justo media cuadra antes (si vas de Plaza Galerías a Av. Guadalupe) del súper mercado Fresko.

Actualmente les ha ido tan bien que no cierran ningún día y están abiertos de 20:00 a 01:00 horas. El negocio es pequeño tienen un lugar con 3 mesas como de 4 X 4 metros y a un lado, un puesto de tacos donde algunos llegan y comen parados. Como buena taquería mazatleca, tienen una estación con sus salsas y aditamentos para adornar a tu gusto los platillos que aquí ofrecen.

Tienen 3 salsas: aguacate, jalapeño (que estaba muy picante) y una mexicana. Además, tienen pepino, rábano y limón para servirte a tu gusto, o si quieres, también tiene la opción de llevarte salsas a tu mesa.

Acudí con mi familia un jueves por la noche. Llegué a las puras 8 de la noche y ya estaban listos para atender. El servicio es puntual y bueno. La comida les cuento; de inicio pedí una chorreada ($50), que es un sope de buen tamaño a la que le ponen asientos, que son estos restos que carnita que quedan al fondo de la olla y que se hacen como chicharroncitos y arriba le ponen queso hasta fundir y la proteína de tu preferencia, puede ser asada, adobada o tripa (esta última es al carbón, pero si te gusta frita también tienen la opción de ofrecértela). En vez de cilantro, usan col muy picada y cebolla morada.

Yo pedí de adobada y probé uno de asada. El de adobada tiene mucho sabor sin ser picante, pero se siente el condimento desde la primera mordida. De color rojizo y con su col encima. El asiento está como más limpio que en otros lugares que lo he probado, aquí no se siente como si fuera puro aceite, sino la carnita tronadora que le da otra textura a este gran sope. Que con su salsa de jalapeños y la de aguacate, que no falla en estos lugares, le dan el cerrojazo que uno busca cuando ordenas una chorreada.

Los tacos los ofrecen en harina ($35) y en maíz ($25) son de buen tamaño, con carne recién salida del carbón y cortada en tiras. Venía muy limpia y sin gorditos, que suelen demeritar a veces un poco los tacos.

No podía dejar pasar un taco de tripa asada ($25), tienen una textura muy diferente a la frita que solo cruje toda al morderla. Tiene algo así como un “dente”, con ese sabor característico que le da el carbón a este platillo. Es imperdible.

Que siga el éxito Los Lojan.

¡Sé feliz!

ASISTE

Tacos Los Lojan

Av. Rafael Sanzio 598 B, Arcos de Guadalupe, 45037. Zapopan, Jal. Tel. 3332377876

En redes: @loslojantacos

Comida: 4.5

Lugar: 4

Servicio: 4.5