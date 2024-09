Bocasada nació hace 7 años, “hijo” del restaurante Vezzo, este restaurante italiano tiene en la misma dirección 21 años sirviendo a un público amplio.

Inició en el estacionamiento de esta pequeña plaza —donde se encuentra la Farmacia Benavides—, casi frente al Instituto de Ciencias Biológicas de la UAG. Ahí mismo hay una muy buena oferta gastronómica si le sumamos el restaurante Rey Chango —que son sushis—, por lo que hay para muchos gustos.

Aprovechando que mi hijo estaba en la ciudad, fuimos a estos tacos Bocasada, ya que lo primero que me dice siempre es “llévame a los tacos”. Y recordé que me había ido bien hace unos años y quise llevarlo a que probara.

Bocasada se distingue, además de sus recetas que les comentaré más adelante, por preparar todo al carbón en grandes asadores argentinos. Ahora me encontré que tienen un local en el cual pudimos sentarnos cómodamente con una estación con salsas; guacamole, salsa roja que pica, una verde, pico de gallo, limones, cilantro y cebolla. Todo para que confecciones y dejes tus tacos como un centro de mesa de cualquier festividad.

Comencé este festín con una provoleta de atún ($59). Inician sellando en la plancha una rodaja de queso provoleta hasta dejar una costra muy dorada, se la ponen a una tortilla de maíz de tamaño mediano y montan ahí un prisma rectangular (que es lo mismo que un cubo alargado pues) de un buen filete de atún que pasan por el asador brevemente para cocinarlo al punto y dejar esas marcas doradas que tanto nos gustan y bañan con una salsa a base de cacahuate y ajonjolí blanco que le da un sabor único. Esta combinación de sabores es excepcional y es una propuesta de taco muy diferente a la oferta tradicional.

Seguimos, muy contentos, con un taco de salmón ($45), en esa tortilla de maíz, de igual manera, el corte en forma de prisma, pero a este taco lo bañan con una salsita de mango con un pequeño dulzor que combina maravillosamente con el platillo, y al que sólo le falta que le añadas un poco de picor para estar a tono para recibir una de la mayores dichas que la comida te puede dar, un bocado para recordar.

No podía faltar el taco de asada ($33) (también tienen de picaña $39), que elaboran con diezmillo y que sólo de llegar y ver el humo y los aromas se te antoja. Y así fue. Pero me sugirieron pedirlo junto con una orden de tuétano ($120), son dos huesos con un tuétano burbujeante. Y pues bien, le añades a tu taco una buena cucharada de ese elixir que nos da la médula y disfrutas tu taco de asada/tuétano. Aunque cuidado, que te quema la primer mordida (problemas que tenemos los gordos). Mi hijo me comentó que el taco de chorizo ($33) es de los mejores que ha probado. Le creo, es un experto en el tema.

Tienen taco de lengua que una vez cocida, la pasan por el asador, no la probé, pero se ve interesante. Será para la próxima.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 4.5

Lugar 4.5

Servicio 4.5

Bocasada

Domicilio: Av. Aztecas 1177, Monraz, 44670 Guadalajara, Jal.

Horario: Lunes a domingo de 13:00 a 00:30 horas

IG: @bocasada_

Teléfono: 3336402960

CT