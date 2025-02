Para mí, venir a Karmele siempre es un gusto, es de esos lugares a donde siempre quieres volver. Karmele inició en enero 2019 cuando Miren Karmele y su hermana Edurne se asociaron para abrir este concepto que tiene panadería y un pequeño menú de café y comida. Miren Karmele ya vendía sus panes, galletas y brownies que hacía en casa de sus papás desde antes y ya había conseguido una buena fama con sus ricos panes que les llama karmelitos.

Acudí temprano a un desayuno con el buen Ingeniero Nieto, y le sugerí ahí ya que, conociendo cómo le agrada lo dulce, pensé que le iba a gustar y así fue atinadamente.

Iniciamos como Dios manda con un par de panes dulces ya que son irresistibles. Muffin de plátano ($30), es una mantecada con una costra dorada en su cúpula, con un sabor profundo a la fruta y muchos “tropiezos” de nuez de castilla. Con una humedad en su punto. Y claro un karmelito de romero y guayaba ($45) que claro que no podía dejar de pedirlo si es a lo que regreso siempre.

Pero esta vez lo vi con romero y preferí ese que sólo guayaba que es el que me gusta, aunque tienen varios sabores de temporada. Es un panecito lleno de sabor, crunch, suavidad y aroma que hace que tus sentidos se metan en él y se disfrute de principio a fin. Sus bordes dorados le dan textura a cada bocado, y el aroma a romero se siente a cada bocado. Es una joya.

De salado, iniciamos con un Pan Estrellado ($75), en un pan de caja (obvio que hornean en casa), blanco un poco tostado, le dan una buena embarrada de aguacate en su punto, para luego montar un huevo estrellado tierno, como se solicitó, muy bien salpimentado; lo acompañan con una sencilla ensalada verde con mitades de tomate cherry y una lluvia de ajonjolí bicolor.

Seguimos por el buen camino de lo salado con un antojo que ambos coincidimos al ordenar, sándwich de roast beef ($120); éste lo confeccionan con un pan rústico de hogaza (también de casa), es de muy buen tamaño, sus rebanadas no son gruesas lo que lo hace que no sea pesado, además que es de masa madre y aligera la digestión. Es muy sencillo, ya que sólo lleva una buena porción sin ser muy generosa de un roast beef de buena calidad, suave de buen sabor y sin sensación de nervios internos que interrumpan el bocado. Lleva una ligera capa de un queso gouda bien fundido y un buen puño de arúgula fresca. No se acompaña más que con la bendición de cocina y los buenos pensamientos que deja al terminar. Ah, claro, y las ganas de volver.

Karmele es un gran lugar, a veces, incluso, cuando me toca llevar el postre a una reunión, comida o cena, paso por karmelitos de varios sabores y han sido un éxito siempre. Larga vida a Karmele y sus chefs reposteras.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 5

Lugar 4.5

Servicio 4.5

Karmele

Dirección: Av. José María Morelos 2279A, Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco.

Horario: Lunes, miércoles, jueves y viernes de 7:30 am a 8:00 pm, martes de 8:30 am a 8:00 pm, sábado de 8:00 am a 3:00 pm.

Teléfono: 3310715823.

Instagram: @karmele.repostreria.

CT